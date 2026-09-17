¡Salud, maestros, en su día!

Celebramos hoy, 17 de septiembre, la loable tarea de los hondureños y las hondureñas que dedican su vida a la docencia a lo largo y ancho del territorio nacional. A quienes están cumpliendo con su labor en las aulas del área urbana, y también a los miles de docentes que sortean, por igual, incontables obstáculos para llevar el pan del saber a las comunidades más remotas de nuestro suelo patrio.

Reconocemos, por ello, esa entrega que trasciende el enseñar a leer y escribir a los niños y niñas de Honduras, pues los docentes también inculcan los valores morales y cívicos de todas y cada una de las generaciones que tienen que atender a diario, bajo el sol y el agua, sin importar las condiciones económicas de las familias y las limitaciones de las comunidades que atienden.

En tiempos difíciles, como el de la pandemia del covid-19 y hoy, con los embates que nos deja el fenómeno de El Niño, están siempre al pie del cañón, siendo guías no solo de sus estudiantes, sino de las comunidades que les albergan.

Especial reconocimiento para aquellos docentes que, a pesar de los avances de los servicios de comunicación, transporte y tecnología, siguen atendiendo escuelas multigrado en condiciones precarias, sufriendo el abandono gubernamental, la falta de tecnología y la precariedad salarial.

En este Día del Maestro, el Estado hondureño no solo debe reconocer el esfuerzo de todos y cada uno de los docentes, sino que también debe garantizar que esa labor será respetada, sin importar la militancia política de quienes están interinamente en el poder de la nación.

Respetar su estabilidad laboral, pagar sus salarios a tiempo y dotarlos de todas las herramientas educativas posibles es un deber ineludible.

¡Felicidades a todos los maestros de Honduras!