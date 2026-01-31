El cuatrienio 2026-2030, en el que gobernará a Honduras el titular del Poder Ejecutivo, Nasry Asfura, debe estar caracterizado por el trabajo intenso, creativo, permanente en sus tres niveles: central, departamental, municipal, actuando de manera coordinada y evitando el duplicar funciones, el despilfarro de fondos públicos, priorizando el gasto social en salud y educación, sin descuidar la seguridad de las personas y sus bienes. El combate sostenido al crimen organizado y el narcotráfico, la infraestructura vial, el abastecimiento energético, hidroeléctrico, solar, eólico, deberán ser otras de sus prioridades. Para alcanzar la renovación y reestructuración se requiere de voluntad política, firmeza, habilidad para sortear trampas de intereses aferrados al pasado de privilegios especiales no compartidos por la población. Cuando se haya decidido iniciar y proseguir con la limpieza del hogar común se debe informar a la nación el por qué de tales disposiciones que pretenderán dejar atrás, de una vez y para siempre, vicios, deformaciones, abusos de poder que se han transmitido de gobierno en gobierno a lo largo de nuestra trayectoria republicana, en algunos periodos con mayor gravedad.

En tal encomiable empeño el pueblo acompañara al régimen sabiendo que si se aíslan el uno del otro será mas difícil el poder superar los obstáculos colocados en la ruta con el propósito de sabotear cualquier intento de saneamiento de la corrupción, impunidad, nepotismo, trilogía que ha empobrecido aceleradamente a nuestros compatriotas. La manera en que se actúe decidirá si la nación logra avanzar, se estanca o, peor aún, retrocede y colapsa. Los desafíos son sin duda formidables; el hacerles frente, sin vacilaciones ni medias tintas, pondrá a prueba la capacidad de iniciativa del gobierno, el temple y carácter de que están provistos sus funcionarios. Si los invade el desaliento , la frustración e impotencia se estará perdiendo la batalla cívica; si, por el contrario, no se capitula y se mantiene y profundiza la limpieza, estrictamente apegada a Derecho, existen posibilidades reales de avances significativos en esta diaria labor de profilaxis.