Otra vez, aplazados

Honduras volvió a salir aplazada en la lucha contra la corrupción. Por segundo año consecutivo, en 2025, el país se mantuvo estancado en esta materia. La situación es alarmante. De ubicarse alrededor del puesto 111 en 2015, el año que mejor calificación obtuvo, Honduras cayó hasta el puesto 157 en cuatro ocasiones. A nivel global, en 2025 Honduras se ubicó en la posición 157 de 182, tres escalones por debajo del lugar que ocupó en 2024, no por un empeoramiento en su puntaje, sino porque otras naciones avanzaron más en sus reformas anticorrupción, mientras que el país no mostró avances.

Este puntaje nos deja en una posición poco envidiable, en el cuarto lugar entre los países con mayores niveles de corrupción en el continente, solo por detrás de Venezuela (10), Nicaragua (14) y Haití (16).

El informe subraya también el impacto de la corrupción en la calidad de vida de la población como consecuencia de las pérdidas millonarias que reducen la capacidad del Estado para atender temas prioritarios como la salud y la educación.

Los resultados solo reflejan lo poco que se ha hecho en el país en la lucha contra la corrupción, en la implementación de herramientas que castiguen a los corruptos, pero más importante, que la prevengan.

La falta de acciones solo favorece a las redes de corrupción que se mantienen casi intactas, actuando sin temor a que en algún momento puedan ser llevados ante la justicia a responder por los actos en detrimento de la población, que al final es la principal afectada con este tipo de actos.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir El Heraldo HN. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. SUSCRIBIRSE

En el inicio de un nuevo gobierno, las oportunidades de hacer las cosas diferentes están sobre la mesa. El generar políticas que aseguren la transparencia y la lucha contra la corrupción deben ser prioritarias. Ya en otros países se ha demostrado que cuando se quiere se pueden tomar acciones firmes contra este mal.