“Nuestros esenciales de cada día”

Es el tema del Día de los Derechos Humanos con el cual la Organización de Naciones Unidas (ONU) busca reafirmar los valores de los derechos humanos y mostrar que siguen siendo una apuesta ganadora para la humanidad.

En Honduras, la situación de los derechos humanos sigue siendo una materia pendiente ante la violación, los abusos, la vulnerabilidad y la impunidad de muchos de estos derechos en el territorio nacional, tal como se refleja en informes de organismos nacionales e internacionales en los cuales, si bien se reconocen avances en este campo, se resalta la prevalencia de violaciones y de la falta de acciones para garantizar a la población el pleno respeto de sus derechos.

Para el caso, los informes resaltan el alto índice de homicidios y feminicidios que colocan al país como uno de los más violentos de la región. Además, persisten la vulneración de los derechos de las minorías étnicas, la persecución, ataques y asesinatos de defensores del medioambiente, la tierra y los derechos de los pueblos indígenas y afrohondureños, y los constantes ataques a la libertad de expresión y prensa.

Los altos índices de pobreza y desigualdad, así como la persistente corrupción en el ejercicio de la función pública, afectan negativamente el acceso a derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo la salud y la educación.

Hoy, en la víspera de una nueva administración, la sociedad hondureña exige que el nuevo gobierno asuma el compromiso irrestricto de atender cada arista de esta crisis. Es imperativo que la acción estatal, al igual que lo plantea la campaña de la ONU este año, logre acercar los principios de los derechos humanos a las experiencias cotidianas para despertar conciencias, inspirar confianza y, finalmente, fomentar la acción colectiva por la dignidad de cada hondureño.