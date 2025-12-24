Navidad en medio de la crisis política

En medio de la incertidumbre de no saber quién ganó las elecciones generales del 30 de noviembre pasado, los hondureños se aprestan hoy a celebrar el nacimiento del Niño Dios.

Mientras el movimiento en el comercio local reportó ayer un leve movimiento a la alza y los ciudadanos se acercaban a las terminales de autobuses con el fin de regresar a sus lugares de origen o centros turísticos a celebrar la fecha, algunos políticos continuaban maniobrando para alargar el escrutinio especial que se lleva adelante, aun con las trabas que se impulsan.

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, denunció que la noche del lunes tres militantes del Partido Nacional resultaron heridos tras un ataque con artefactos explosivos ocurrido en las inmediaciones del Centro Logístico Electoral, al concluir su jornada en el escrutinio especial.

“Es muy preocupante ver que ciertos partidos y candidatos continúan perturbando el proceso electoral en Honduras. Es imperativo que los involucrados cumplan con sus obligaciones a tiempo para que el CNE pueda finalizar los resultados oficiales. Quienes obstaculicen o intenten retrasar el trabajo del CNE enfrentarán consecuencias. El pueblo hondureño ha esperado lo suficiente. Merece un proceso oportuno, transparente y creíble”, escribió en su cuenta de X el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Honduras entera demanda el cierre de unas elecciones en las que el pueblo cumplió a cabalidad en favor de la democracia y espera pacientemente que su voto sea respetado por la clase política.

El llamado es entonces a celebrar hoy la Natividad del Señor Jesús con fe y devoción, sin excesos de ningún tipo, con moderación, sin olvidar que la salud y la vida de los nuestros es un don que debemos preservar a toda costa