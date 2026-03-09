Mujeres siempre en pie de lucha

Como cada 8 de marzo, las mujeres hondureñas se unieron ayer a las celebraciones del Día Internacional de la Mujer, una fecha que honra las luchas de las mujeres que, desde el siglo XIX, se organizaron para exigir derechos que hoy consideramos básicos.

Fue una fecha que -como todos los años- sirvió para exponer las condiciones precarias en las que viven millones de ellas en un país en el que, si bien debemos reconocer se han dado pasos importantes -por ejemplo, en el reconocimiento de sus derechos políticos-, persisten los niveles alarmantes de violencia y barreras estructurales en el acceso a derechos básicos, principalmente al de la salud, la educación y el empleo.

Porque desgraciadamente en Honduras siguen siendo muchas las mujeres y las niñas viviendo tiempos de incertidumbre, angustia, agresiones de todo tipo, las que, incluso, llegan al asesinato, el 95% de los cuales está en la totalidad impunidad.

Pero en el marco de este panorama desolador, debemos reconocer su fuerza para, con la frente en alto, no desmayar en su lucha para enfrentar y vencer la pobreza que golpea a sus hogares, a sus familias, y garantizarles una vida más digna.

Asimismo, aplaudir a todas aquellas mujeres que dan pasos firmes en la toma de posiciones en las empresas para las que laboran, a las que asumen cargos en la administración pública; a quienes impulsan emprendimientos y resaltan en la academia, la investigación científica, en el arte, la cultura, el deporte y en cada uno de los sectores en los que se

desempeñan.

Los retos que todas ellas tienen por delante siguen siendo monumentales y llaman a no desmayar en la tarea de seguir luchando juntas, de frente y con valor por alcanzar un día una sociedad en la que el género deje de ser un factor de vulneración de sus derechos fundamentales.