Los mensajes para la clase política

Los electores hondureños que asistieron masivamente a las urnas el pasado domingo dieron una lección de civismo que debe ser valorada y aplaudida por los ganadores y los perdedores de la contienda. Con su voto también dejan lecciones que no deben pasar desapercibidas por una clase política que al calor de la euforia del triunfo tiende a cerrar los ojos frente a los mensajes que les envía el pueblo que van a gobernar, desde las urnas.

Ha sido, para muchos, un voto de castigo para la clase gobernante por el incumplimiento de sus promesas de campaña una vez en el ejercicio de la administración pública, de rechazo a los altos índices de polarización política, el abuso, la opacidad, la corrupción, los altos índices de inseguridad, violencia y femicidios que ha marcado las últimas administraciones, y para otros, la expresión de la vocación democrática, de respeto y respaldo al Estado de derecho, a la institucionalidad.

Es un mensaje de cansancio del mensaje demagógico, mentiroso, de manipulación, de irrespeto a la Constitución y las leyes por parte de la clase política que una vez hecha gobierno le da la espalda al pueblo que les eligió.

Ahora toca a la clase política hacer lo que les corresponde, más en los actuales momentos en los que todavía no se define al ganador de la contienda.

Se les pide no alterar la tensa calma que se vive tras el proceso, sin que ello signifique que dejen de observar el trabajo que le compete hacer al Consejo Nacional Electoral.

Los sobresaltos que marcaron el proceso hasta el día de las elecciones no pueden seguir dándose una vez concluida la contienda. Ahora es el tiempo de delinear las tareas que deberán implementar en su próxima administración para la atención de cada uno de los problemas que agobian a la sociedad hondureña.

El espejo de los que les puede pasar en cuatro años, lo tienen hoy en sus manos.