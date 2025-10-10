Llamados al voto masivo y consciente

Grupos empresariales y religiosos, por separado, han llamado esta semana a la población hondureña a participar masivamente en las elecciones generales del 30 de noviembre, y a los políticos a respetar el resultado de la elección.

Desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) se impulsa la campaña “Tu voto construye Honduras”, con mensajes en los que se resalta la importancia de la participación ciudadana en el proceso eleccionario, clave para el fortalecimiento de la democracia.

En medio de la polarización que prevalece en la actual campaña electoral, los empresarios alzan su voz para recordarle a los votantes, principalmente a los más jóvenes, el derecho constitucional que tienen de ejercer el sufragio.

“La democracia exige el compromiso de todos”, dijo la presidenta del Cohep, Anabel Gallardo, en un encuentro con estudiantes universitarios, a quienes les planteó que “abstenerse no es una opción cuando se es joven (...). Es momento de demostrar que los jóvenes no solo piden un mejor futuro, sino que quieren construirlo”.

Desde la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés se impulsa la campaña “Si votas ganamos todos” para incentivar al voto activo y a derrotar el abstencionismo.

La Conferencia Episcopal de Honduras también llamó a “analizar, contrastar y decidir con responsabilidad, pensando en el futuro del país y el bienestar colectivo”.

A 51 días de las elecciones generales hay que demandar la exposición de los planes de gobierno de los candidatos para facilitar el voto informado y consciente.

Votar es fundamental porque es el instrumento de poder más directo y pacífico que tiene la ciudadanía para influir en su destino; saber elegir lo es para hacer realidad las aspiraciones de enfrentar con firmeza los males estructurales y las desigualdades que siguen abatiendo a la población