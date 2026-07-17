A pesar de que la Secretaría de Salud afirma contar con un millón de dosis de vacunas contra el sarampión disponibles en la red de centros de salud a nivel nacional, los niveles de inmunización contra la enfermedad siguen siendo bajos en el país.

Según los registros, hay más de 90,000 menores de cinco años que no cuentan con el esquema respectivo, lo que los vuelve susceptibles a ser infectados por el virus del sarampión, que desgraciadamente ya circula en el territorio nacional.

La vacuna es la principal herramienta -tanto en Honduras como en el mundo- para evitar la propagación de este virus, que ya ha infectado a doce personas (cuatro de ellas menores de edad) en los departamentos de Cortés e Islas de la Bahía.

Desde la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se advierte que las persistentes brechas de inmunidad continúan dejando a las comunidades vulnerables a enfermedades prevenibles, particularmente al sarampión, y amenazan con revertir décadas de avances logrados con gran esfuerzo.

Honduras era uno de los países del continente con la certificación de cero casos de sarampión en su territorio. Desgraciadamente, las olas antivacunas que se fortalecieron durante la pandemia de la covid-19 están, a la luz de las estadísticas, ganando la batalla contra la erradicación de esta enfermedad altamente contagiosa y potencialmente mortal.

La responsabilidad de los padres, madres y tutores es vacunar a los niños sin temor alguno. Los mensajes que deben tener presentes son los que se emiten desde las comunidades científica y médica: las vacunas no matan, son seguras y han salvado la vida de millones de personas en el mundo.

El compromiso del país es mantener altas coberturas de vacunación en todas las comunidades, algo fundamental no solo para prevenir futuros brotes, sino también para garantizar que esos 90,000 menores de cinco años que actualmente no cuentan con el esquema respectivo de vacunación se beneficien de la protección que estas brindan.