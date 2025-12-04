Las conclusiones de la MOE-UE

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) presentó el martes anterior un primer informe de su trabajo antes y durante el proceso electoral del pasado 30 de noviembre, en el que resaltaron que “a pesar del ambiente tenso y altamente polarizado previo a las elecciones, la jornada electoral se desarrolló en un clima pacífico y festivo”.

Resaltaron el respeto entre el personal de los diferentes partidos en contienda que integraron las Juntas Receptoras de Votos (JRV) y las condiciones favorables dispuestas para el ejercicio del sufragio.

No dejaron de hacer referencia a las disputas políticas que afectaron el funcionamiento tanto del Consejo Nacional Electoral (CNE) como del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), la intimidación, las campañas de difamación y las demandas judiciales se han utilizado estratégicamente para socavar la libertad de los medios de comunicación. “La debilidad de los mecanismos de protección y la agresión contra los medios de comunicación fomentaron la autocensura”, apuntaron.

Las conclusiones de los observadores europeos coincidieron con las realizadas por el Consorcio de Observadores Electorales por Honduras 2025, integrado por organizaciones de la sociedad civil, que por igual destacaron la masiva participación en el proceso.

Es de resaltar que la presencia masiva de los observadores nacionales e internacionales contribuyó al buen desarrollo del proceso, a la transparencia y dar legitimidad del mismo.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Los electores hondureños ya hicieron lo que les correspondía y han dejado claro a quiénes castigaron y a quiénes quieren que tomen las riendas del Estado en el próximo cuatrienio.

Toca ahora a las autoridades electorales y a la clase política garantizar que esa expresión será respetada a cabalidad. Intentar desconocer o imponer los resultados no abonará a la estabilidad social de Honduras.