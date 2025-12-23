Las alertas desde Estados Unidos

Dos mensajes llegaron ayer desde los Estados Unidos advirtiendo sobre la urgente necesidad de que en Honduras se cierre el escrutinio especial de actas electorales con inconsistencias y se proceda a realizar la declaratoria oficial de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

“Es profundamente preocupante ver que ciertos partidos y candidatos continúan obstaculizando el proceso electoral de Honduras”, escribió la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del departamento de Estado de los Estados Unidos.

En la misma publicación, expusieron que “es indispensable que los involucrados cumplan con sus obligaciones de manera oportuna para que el CNE pueda concluir los resultados oficiales” y advirtieron que “cualquiera que obstruya o intente retrasar el trabajo del CNE enfrentará consecuencias. El pueblo hondureño ha esperado lo suficiente. Merece un proceso oportuno, transparente y creíble”.

Por su parte, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos hizo “un llamado urgente a las autoridades electorales de Honduras para que concluyan el escrutinio lo antes posible, en estricto apego a la ley y con plenas garantías para todos los actores políticos y sociales (...) asegurando que se respete plenamente la voluntad del pueblo hondureño de elegir a quien ocupará la presidencia”.

La preocupación de ambas instituciones es compartida por amplios sectores sociales en Honduras que siguen, incluso con alarma, los obstáculos que deben enfrentarse para concluir con los escrutinios ante la cercanía de la fecha límite para la declaratoria.

Aunque los intereses en juego desde la clase política pueden ser muchos, debe prevalecer la voluntad popular ya expresada en las urnas.

Ninguna otra opción es aceptable y eso lo deben tener bien claro.