La visita del papa León XIV a América

El papa León XIV ha llegado el fin de semana anterior a un continente marcado por la polarización, principalmente de su clase política; la pobreza que golpea a millones de sus habitantes, la ausencia de políticas públicas para enfrentar sus problemas estructurales y una corrupción galopante que desvía a bolsillos de particulares los dineros públicos.

Un continente ávido de los mensajes de amor, esperanza y unidad que ya ha expresado en Uruguay, su primera parada, en donde ha hecho énfasis en la unidad de la familia, el valor del matrimonio y, precisamente, el reclamo de la atención para las personas más desposeídas. En Uruguay, su agenda incluyó la visita a Casavalle, uno de los barrios de Montevideo considerados con altos índices de violencia, narcotráfico, delincuencia y pobreza, la que ha tenido un significado especial: visibilizar una de las principales problemáticas que golpean al mundo de hoy.

También ha sostenido un encuentro con representantes del sector educativo en la Universidad Católica de Montevideo, a quienes llamó a “educar desde los cinco sentidos: el desafío de una educación católica integral y humanizadora”.

Frente a una realidad mundial marcada por los conflictos y las guerras, subrayó el Pontífice, la educación católica tiene la responsabilidad de enseñar a utilizar las manos para construir la paz y promover la fraternidad, un mensaje que también es válido para todos los que tienen en sus manos la educación de los niños y jóvenes del mundo actual. Sus mensajes no son solo para las autoridades y las sociedades de los países que visita.

Son mensajes que tienen validez para todos los gobiernos y las sociedades de un continente de la esperanza, necesitado de la recuperación de los valores esenciales del ser humano: la bondad, la solidaridad y la honradez. Con su estancia en Argentina y su posterior viaje a Perú -país donde sirvió de cerca durante años y donde guarda profundos lazos-, el Santo Padre continúa dejándonos un mensaje de fe y reconciliación que busca resonar en el corazón de toda la región.