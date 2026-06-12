La pesada carga del trabajo infantil

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) reveló que en Honduras alrededor de 1,022,550 niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años se encuentran en situación de trabajo infantil. De ellos, uno de cada cinco realiza actividades peligrosas, principalmente en labores agrícolas, ganadería, silvicultura y comercio al por mayor y menor.

Aunque no dieron cifras, expresaron su preocupación porque un alto porcentaje de esta población estaría en actividades peligrosas que ponen en riesgo su integridad física, emocional y psicológica, así como su utilización en actividades ilícitas promovidas por estructuras criminales.

Las cifras se hacen públicas en el marco de las celebraciones, hoy, del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, una de las cargas más duras e inhumanas a las que se enfrenta esta población en una etapa de la vida en la que deberían estar integrados al sistema educativo, con todos sus derechos tutelados por el Estado.

“La niñez debe estar en las escuelas, construyendo sueños, nunca trabajando en condiciones que vulneren sus derechos”, afirmó la titular del Conadeh, Blanca Izaguirre.

El trabajo infantil es una de las manifestaciones más ingratas de la violación de los derechos de la infancia y la adolescencia. La deuda del Estado con esta población sigue siendo alarmante: cada vez que una niña o un niño se ve obligado a trabajar, la sociedad pierde una parte de su futuro.

Trabajar por el cumplimiento de estos derechos es un deber colectivo, pero, esencialmente del Estado, llamado a tutelar todos y cada uno de los derechos de la infancia.

Como bien han planteado desde el Conadeh: no podemos olvidar que cada infancia truncada por la explotación, la pobreza o la indiferencia representa una deuda social que ya no se puede ignorar.