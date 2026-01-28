La hoja de ruta de “Tito” Asfura

Nasry Asfura ha asumido oficialmente la Presidencia de Honduras en una ceremonia marcada por la sobriedad y la sencillez, escenario que sirvió de marco para que, en un discurso conciso, trazara las que serán sus principales líneas de trabajo para el próximo cuatrienio.

Vale señalar que el mandatario no olvidó el complejo camino recorrido tras las elecciones de noviembre ni los intentos por desconocer los resultados y, en un gesto significativo, agradeció a las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, al consejero Carlos Enrique Cardona, y al jefe de las Fuerzas Armadas, Héctor Valerio, por su papel en la defensa de la institucionalidad democrática.

Fiel al estilo de su campaña, Asfura mantuvo una línea de no confrontación. Su mensaje fue marcadamente conciliador, dejando claro que gobernará para todos los sectores en un intento por cerrar un capítulo de alta polarización ideológica.

“No más división. No es con insultos, venganza u odios que vamos a salir adelante. Los hondureños queremos paz y seguridad, y en eso nos vamos a enfocar. Honduras, no te vamos a fallar”, enfatizó.

Estamos frente a una gestión que privilegiará la descentralización de las funciones estatales, la reducción del aparato estatal y que impulsará el municipalismo con el trabajo articulado con los 298 alcaldes.

La reducción de la mora quirúrgica y el abastecimiento de medicamentos en el sector salud; la entrega de 10 millones de textos escolares en Educación, la inversión en carreteras, represas, el impulso al agro, la atracción de capitales y el fomento al turismo son otras de sus líneas de trabajo.

El reloj ha comenzado a correr. Queda esperar que el presidente Asfura -y el equipo que conforma para este trayecto- garantice que los recursos lleguen realmente a quienes los necesitan. La transparencia y la rendición de cuentas deberán ser la brújula que guíe la nave del Estado hacia un buen puerto en 2030