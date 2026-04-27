La elección en el CNE y el TJE

El proceso de selección de los nuevos funcionarios de los organismos electorales está en marcha. Son más de 50 los profesionales auto propuestos a los cargos dejados por los funcionarios destituidos por el Congreso Nacional tras escandalosos juicios políticos en los que se cuestionaron y castigaron su papel en el recién pasado proceso electoral.

Pero más allá de los cuestionamientos al proceso, se abre una oportunidad para hacer las cosas diferentes y escoger a las personas idóneas para los cargos en ambos instituciones electorales. Profesionales que respondan a los intereses de la sociedad antes que a los de sus partidos políticos.

Es imperativo que sean nombrados los profesionales más idóneos, con altas competencias académicas, de moralidad y ética, respetuosos de la Constitución y las leyes de la República.

La polarización política, la repartición de cargos, no debe, nunca más, tener cabida en esos organismos, llamados a sustentar los pilares de la democracia y el Estado de derecho.

De ahí la importancia del proceso de selección que ahora está en marcha.Los nuevos funcionarios asumirán los cargos en una coyuntura ampliamente favorable para sentar las bases de procesos electorales que en el futuro cercano generen certidumbre, y ello no se logrará si las nuevas autoridades no logran desmarcarse de sus partidos en momentos de crisis.

De persistir tales males se corre el riesgo de repetir escenarios de incertidumbre, como los vividos en 2025, cuando un grupo de funcionarios se coludieron para socavar la democracia.

En estos momentos, la transparencia es, sin duda, la única herramienta que los políticos tienen para ganar legitimidad real. En sus manos está comenzar a hacer las cosas bien.