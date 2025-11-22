José Cecilio del Valle: Pensador humanista

Este ilustre prócer hondureño, centroamericano, americano, profeta pionero que oteaba el horizonte -el presente y futuro de la nueva nación-, advertía a sus compatriotas respecto a todo lo que era necesario implementar para poder superar el pasado colonial tricentenario: explotador, saqueador, parasitario, e iniciar el tránsito por una auténtica emancipación que encauzara a la Patria Grande hacia la modernidad, el progreso y bienestar compartidos, lo que requería la construcción del andamiaje legal e institucional, así posibilitando hacer realidad las aspiraciones y anhelos independentistas.

Sus advertencias se fundamentaban en estudios profundos y análisis de la realidad circundante dentro y fuera del istmo, que intentaba superar la etapa feudal y mercantilista para irrumpir a otra dinámica y pujante: la Revolución Científica e Industrial del sistema capitalista, lo que obligaba superar los intereses de las clases sociales beneficiarias del viejo orden que se resistía a morir.

Tal fue común objetivo de su contemporáneo Francisco Morazán Quesada, hasta su fusilamiento en 1842, acompañado en tal intento por hombres que compartían su misión e ideario: intelectuales, funcionarios, oficiales, soldados.

El intelecto de Valle, lúcido y profundo, anhelaba el despegue económico de la joven nación, concluyendo que para ello era indispensable que quienes dirigieran su destino fueran personas ilustradas con propósitos similares. Fue por ello que se postuló para la presidencia, experimentando la manipulación del Congreso al robarle el triunfo obtenido en las urnas, lo que dio inicio a la práctica de irrespeto al veredicto popular, cuando este rechazaba los intereses atrincherados en posiciones de poder y privilegio.

Nefasto antecedente que se ha perpetuado a lo largo del tiempo, con resultados trágicos: muertes, cárcel, exilio, condenándonos a la miseria, corrupción, impunidad, cada vez más severas y profundas.