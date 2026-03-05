Informe de la MOE que no lo engaveten

“Nuestro compromiso es con la verdad y no ha habido fraude electoral, apreciamos que el presidente (Nasry Asfura) es quien ganó y no ha habido ningún golpe electoral. Estamos con la conciencia clara y por eso las misiones de la Unión Europea tienen prestigio”.

Así de contundente fue el jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), Francisco Assis, en el acto que dieron a conocer el informe final del trabajo realizado por los miembros de la Misión antes, durante y después de las elecciones generales de Honduras, celebradas el 30 de noviembre de 2025 y en las cuales resultó electo el hoy presidente de la nación, Nasry Asfura, y en el que destacaron que este informe se realizó bajo estándares internacionales que garantizan la neutralidad e imparcialidad de sus observaciones.

En el extenso informe se destacan todas y cada una de las situaciones que detonaron en el ambiente tenso y polarizado que marcó todo el proceso, así como las disputas políticas y

las discrepancias internas que afectaron y evidenciaron la vulnerabilidad tanto del CNE como del Tribunal de Justicia Electoral, las injerencias políticas que dificultaron la toma de decisiones.

Es un documento que deja al descubierto las debilidades y falencias de la democracia hondureña, que debería servir de hoja de ruta para impulsar todas las medidas que el país demanda para evitar que la crisis vivida se vuelva a repetir en los próximos procesos electorales.

Estamos claros que este no es el primero ni será el último informe que sobre la vida política del país se realice, se presente y, como ha sucedido en años anteriores, se olvide, se engavete y sus recomendaciones se ignoren.

La tarea que queda por delante es de toda la sociedad: presionar para que todas sus recomendaciones se apliquen. La democracia debe fortalecerse, y ese es uno de los caminos a seguir.