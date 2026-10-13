Huelga médica, respuesta urgente ya

En un hecho considerado inaudito por muchos, los médicos del sistema sanitario público han iniciado su sexta semana en huelga, sin importar las graves consecuencias que esto conlleva para miles de pacientes que han visto suspendidas sus citas y operaciones por la falta de personal capacitado.

Con el paso del tiempo, sigue sin saberse con exactitud dónde está el nudo que impide resolver el reclamo de los médicos por el pago de sus salarios atrasados.

¿Cómo es posible que en seis semanas no se haya identificado a quiénes se les debe y a cuánto asciende la deuda?

Lo único claro por ahora es que en esta problemática se vulneran por igual dos derechos fundamentales: el de los médicos a recibir su salario en tiempo y forma, y el de los pacientes a ser atendidos.

Por ello, resulta imperativo que el presidente Nasry Asfura, quien a su vez ostenta el cargo de ministro de Salud, intervenga de inmediato para encontrar una solución definitiva.

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Sería indispensable que el mandatario ordene transparentar toda la información relacionada con el conflicto, con el único propósito de esclarecer de una vez por todas la verdad de los hechos.

Está claro que, a estas alturas, ni el gremio médico puede mantener condicionada la atención de los más necesitados, ni las autoridades pueden escudarse en la burocracia para incumplir sus obligaciones financieras.

Honduras exige respuestas, transparencia, atención médica.

Es momento de que el Ejecutivo asuma el liderazgo, ponga orden en las finanzas del sector y devuelva a los hospitales la atención digna que el pueblo merece y a la que tiene pleno derecho. La salud de los hondureños no puede esperar un minuto más. Se requieren, por lo tanto, los pagos a tiempo, la aplicación estricta de la ley y, sobre todo, el restablecimiento inmediato del servicio médico.