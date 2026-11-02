Honduras conmemora el Día de los Difuntos

Desde el fin de semana, miles de hondureños abarrotan los cementerios del país con flores y coronas en mano para rendir homenaje a sus fieles difuntos.

El calendario litúrgico marca el Día de Todos los Santos, el 1 de noviembre, y la Conmemoración de los Fieles Difuntos, el día 2, fechas propicias para dedicar oraciones y gratitud a quienes se nos adelantaron: los padres que nos dieron la vida, los hermanos, los hijos, los amigos y todos nuestros seres queridos.

Lamentablemente, también es una fecha que abre heridas, sobre todo en las familias a las que la violencia y la delincuencia les han quitado a alguien recientemente. En estas fechas no podemos obviar que las tasas de homicidios en el país continúan entre las más altas de Centroamérica, mientras que los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte violenta.

Entre el 1 de enero y el 27 de octubre de 2026, la Policía Nacional contabilizó 2,120 homicidios; y entre enero y mediados de octubre, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte registró 1,599 fallecidos en accidentes de tránsito.

Detrás de cada cifra hay una familia, con padres, hijos, hermanos y cónyuges, que llora y reclama justicia.

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A ese duelo se suma el de quienes mueren esperando atención en hospitales sin medicamentos, sin insumos y sin respuesta oportuna, una crisis que médicos y pacientes denuncian y que pone en riesgo a miles de personas.

La oración es un consuelo, pero no cura un dolor que exige justicia. Los cementerios son hoy el reflejo de un pueblo que sabe amar y llorar a los suyos en comunidad, pero a su vez es el sitio en el que se elevan, en silencio, plegarias por que los responsables de muchas de esas muertes rindan cuentas ante la justicia y por una sociedad más justa, más armónica y más respetuosa de la vida.