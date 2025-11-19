Firmes hacia el día de las elecciones

A tan solo 10 días de la fecha de las elecciones generales, el Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza, lento pero firme, con el cumplimiento del cronograma electoral.

“¡Seguimos trabajando sin descanso hacia las Elecciones Generales 2025!”, ha escrito en sus redes sociales la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, quien trata de desentenderse de los ruidos y los hilos que se mueven desde fuera del máximo organismo electoral con propósitos aviesos y que no dejan de preocupar a organismos nacionales e internacionales que claman -casi a diario- por elecciones transparentes y libres, en las que se respete la voluntad del pueblo expresada en las urnas.

El CNE comenzó el lunes con la recepción de las primeras papeletas electorales, correspondientes a los departamentos de Ocotepeque, Atlántida y Colón, en el Centro Logístico Electoral, garantizando además el resguardo, control, maquila y distribución segura del material que será utilizado en las próximas elecciones.

El despacho del material electoral comenzará, tal y como está previsto, el día 20 de noviembre.

Pero es importante destacar que antes se ha concluido con el proceso de entrega de las credenciales a 32,612 observadores nacionales, 831 observadores internacionales y 60 invitados, un importante contingente que hará de este uno de los procesos más observados.

También se adjudicaron los contratos para la adquisición de GPS para las maletas electorales en atención del clamor ciudadano y una seguridad para el proceso. También se han contratado cintas de seguridad para prevenir cualquier intento de manipulación y apertura de las maletas que contienen documentos y materiales sensibles del proceso electoral.

Todo paso encaminado a garantizar la transparencia del proceso es bien visto por la ciudadanía