Entre las ofertas y la esperanza

El Congreso Nacional está ya en funciones y su presidente, Tomás Zambrano, ha reiterado su interés de realizar una gestión, en los próximos cuatro años, que marque la diferencia a la ejecución de su antecesor, Luis Redondo.

Ha prometido puntualidad en el inicio de las sesiones, deducir a los diputados los días no trabajados, consensuar con todas las bancadas las leyes que requiere el país para marcar pasos firmes hacia el desarrollo.

Pero también ha ofrecido eliminar el Fondo Departamental y los subsidios de los que venían gozando los congresistas, mismos que, con el paso del tiempo, se convirtieron en el talón de Aquiles de la transparencia y en una de las principales fuentes de corrupción en ese poder del Estado. Dijo que ya no alquilarán vehículos de lujo, otra fuente de drenaje de los fondos públicos, y que promoverá reformas al reglamento interno, a la Ley de las Fuerzas Armadas y la Ley Electoral encaminadas a que los problemas que obstaculizaron el reciente proceso electoral en el que fueron electas las autoridades del nuevo cuatrienio no vuelvan a repetirse.

Los congresistas han anunciado otras leyes, principalmente la aprobación de la ley de trabajo temporal, que permita la creación de empleos principalmente en el sector de la maquila en la región norte.

Otras promesas que nos dejan sobre la mesa son la aprobación de la subasta del avión presidencial, de leyes en el sector salud que permitan enfrentar los problemas de desabastecimiento de medicamentos, la mora quirúrgica y la dotación de equipos e insumos a los hospitales públicos que abaten a los pacientes.Son muchas las ofertas y muchas las expectativas que generan los nuevos inquilinos del Poder Legislativo. Queda en sus manos garantizar que cada una de sus ofertas no sea solo una nueva narrativa para calmar las agitadas aguas de la política tras las elecciones de noviembre pasado.Lo único seguro es que la sociedad hondureña estará vigilante de su accionar.