Elecciones limpias y transparentes

Que las elecciones generales del próximo 30 de noviembre sean libres y transparentes, y que se respete a píe juntillas, la voluntad de los votantes expresada en las urnas, es el clamor que crece día a día, y que la clase política y sus representantes en los organismos electorales deben asegurar.

Los enfrentamientos entre los representantes de los organismos electorales y muchos miembros de la clase política en contienda, las maniobras que intentan llevar adelante para favorecer a sus partidos, los intentos por manipular y acomodar las leyes electorales a sus intereses partidarios, no abonan al clima de tranquilidad que debe prevalecer a escasas cinco semanas de la fecha convocada para la elección de los nuevos inquilinos de la casa presidencial hondureña, del Congreso Nacional y las 298 alcaldías municipales.

La tarea de todos debería estar encaminada a garantizar la transparencia y toda la logística necesaria para que el proceso se realice con paz y normalidad, desechando, desde ya, los fantasmas del fraude, la imposición y el amedrentamiento a los electores con el fin de inclinar la balanza a favor de x o y partido.

Los electores deben acudir a las urnas con la convicción de que la institucionalidad funciona y está del lado de los intereses de la nación, y de que su voto será respetado.

Los electores, por su parte, deberán hacerlo con toda la libertad, sin coacciones de ninguna clase, conscientes de que con ello está eligiendo a quien consideran el mejor candidato para dirigir los destinos de la nación y enfrentar los grandes retos que frenan su desarrollo.

En estos momentos de incertidumbre vale recordar que el país necesita estabilidad y no más confrontación, y que un paso importante para lograr la tan añorada estabilidad es la elección limpia y transparente de sus nuevas autoridades.