El drama de la exclusión escolar

Uno de los problemas estructurales más graves en Honduras, y que suele quedar opacado por el ruido político, es la exclusión educativa de miles de niños y niñas.

En un país donde la política es el pan de cada día, parece importar poco que, al cierre del primer trimestre de 2026, al menos 100 mil estudiantes quedaran fuera del sistema formal de enseñanza.

En un país donde la política es el pan de cada día, parece importar poco que, al cierre del primer trimestre de 2026, al menos 100 mil estudiantes quedaran fuera del sistema formal de enseñanza.

El debate nacional se ha centrado, y a la vez estancado, en la meta simplista de mantener la matrícula en dos millones, ignorando las razones profundas por las cuales las familias deciden no matricular a sus hijos.

En el debate, se olvida que el niño que no se matrícula no es solo un número más de una estadística, es un niño, una niña un joven a quien se le cierran las puertas para romper el círculo de la pobreza y se condena a una adultez de informalidad, salarios precarios o, en el peor de los casos, al desarraigo de la migración forzada.

La ausencia de las aulas los convierte, además, en presa fácil para las redes de narcotráfico, explotación laboral y trata de personas que operan en las zonas más vulnerables. Otros terminan desgastando su infancia en labores agrícolas pesadas o ventas ambulantes para ayudar al sustento diario, sacrificando su desarrollo físico y cognitivo.

Expertos señalan que factores como la crisis económica y el fenómeno migratorio son determinantes, pero a ellos se suma un ingrediente amargo: la creciente desconfianza de los padres en la utilidad real del sistema educativo.

El diagnóstico está hecho; ahora corresponde al Gobierno redefinir acciones urgentes que garanticen que el derecho constitucional a la educación no sea una promesa rota, sino una realidad transformadora.