El dengue, una amenaza permanente

Se conmemora hoy el Día Internacional contra el Dengue, una actividad con la cual organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y los ministerios de Salud de los países afectados con esta enfermedad, buscan promover mensajes educativos y de prevención de este mal a la población.

El dengue es una de las enfermedades de mayor impacto en la salud pública en Honduras, representando un problema recurrente y significativo que ha obligado a las autoridades sanitarias en más de una ocasión a declarar emergencias por la alta incidencia de casos y muertes.

En 2019, el país sufrió la peor embestida de la enfermedad, con más de 112,000 casos y 180 muertes, según los registros oficiales. El año pasado también se registraron cifras muy elevadas, con más de 100,000 casos.

Esas cifras solo evidencian que la enfermedad está muy lejos de erradicarse en nuestro país, lo que nos obliga, como sociedad, a observar los consejos que emanen de las autoridades para su prevención, con el solo objetivo de preservar la vida, pero también de evitar la saturación del sistema sanitario, que se ve obligado a destinar mayores presupuestos para la atención de este mal, en detrimento de la atención de otras patologías.

El dengue es una enfermedad totalmente prevenible, siempre que se evite la picadura del mosquito Aedes aegypti, que es el vector que transmite el virus, y para ello no se requiere de inversiones económicas. Basta con mantener sus hogares y entornos libres de los criaderos del zancudo transmisor.

Hoy se estará hablando de esta enfermedad en varios países, y aunque parezca para nosotros un tema recurrente, no debemos desatender los mensajes que lleguen a nuestros oídos. Destruir un criadero de zancudos podría representar la preservación de la vida de un miembro de su núcleo familiar