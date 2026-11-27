Las jornadas educativas nocturnas en Honduras eran, sin duda alguna, la principal puerta de acceso a la educación para miles de jóvenes en el territorio nacional que, por diversos motivos, no tenían la oportunidad de estudiar en los horarios diurnos.

La matrícula en esta modalidad pasó de 23,550 estudiantes en 2020 a 18,832 en 2026, lo que representa una disminución de 4,718 alumnos en seis años -equivalente al 20 %-, según el Sistema Integrado de Información Educativa de la Secretaría de Educación.

Esta reducción y el aumento de la deserción están relacionados con factores económicos, laborales, familiares y sociales; destacan los altos índices de inseguridad y la falta de transporte, que afectan especialmente a jóvenes y adultos en horarios nocturnos.

El problema se agrava cuando, con base en el análisis de las cifras oficiales, se detecta que el sistema enfrenta mayores dificultades para retener a quienes logran matricularse.

A pesar de ser una crisis que se arrastra por años, ni las autoridades educativas ni los gremios magisteriales habían planteado soluciones en beneficio de los estudiantes. Lo único que se había ejecutado era la redistribución del personal docente.

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Por eso, se aplaude que la actual administración educativa se plantee, por fin, un proyecto para atender a este sector estudiantil.

La propuesta contempla implementar un modelo híbrido: los estudiantes recibirían los contenidos teóricos de manera virtual de lunes a viernes y asistirían los fines de semana a clases prácticas en talleres del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) y en colegios técnicos.

Ahora queda esperar que lo planteado en el papel se ponga en práctica en favor de miles de jóvenes que, por su situación económica o sus compromisos laborales, permanecen alejados de las aulas.