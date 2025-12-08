Conteo en suspenso expone fragilidad electoral

Si hay algo irrefutable es la vocación pacifista y en favor de la democracia expresada por el pueblo hondureño en las urnas el domingo 30 de noviembre. La participación masiva en las urnas dejó clara su expresión alrededor del rumbo que quiere que siga el país en el próximo cuatrienio.



Este proceso también ha dejado expuesto la fragilidad del sistema electoral hondureño, que, a una semana de realizadas las elecciones, no ha logrado concluir con el escrutinio, paralizado desde la tarde-noche del viernes anterior por “problemas técnicos ajenos al pleno”, según informó la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall.



La paralización del conteo de votos en momentos en los que el margen entre los candidatos que se disputan el primer lugar -Nasry Asfura del Partido Nacional y Salvador Nasralla del Partido Libre- es de tan solo 19,751 a favor del primero, con el 88.02% de las actas escrutadas, ha generado gran suspicacia e incertidumbre entre la ciudadanía, las cúpulas y los activistas de los partidos políticos en contienda, quienes aprovechan la situación para agitar las ya turbulentas aguas del proceso electoral.



Aunque el resultado de la elección es contundente en contra de la candidata propuesta por el oficialismo, el Partido Libre ha pedido la nulidad del proceso en el nivel presidencial, al tiempo que el CNE denuncia un incidente de seguridad que comprometió la integridad del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).



En este contexto, es imperativo llamar a la calma a los actores del proceso y exigir a las autoridades electorales retomar el escrutinio lo antes posible y garantizar que la voluntad popular expresada en las urnas sea respetada, elevando las medidas de seguridad de las actas que contienen los escrutinios realizados en cada una de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) el día de la elección