Los precios de las gasolinas en Honduras han registrado rebajas semanales desde finales de octubre, tras una escalada que los llevó a sus niveles más altos del año. Estas rebajas llegan después de un año de fuertes aumentos en los carburantes en el mercado nacional, que han presionado, a su vez, el costo del transporte, la energía y los productos de la canasta básica de alimentos.

Según los datos del Banco Central de Honduras, la inflación interanual llegó a 6.98% en octubre, casi el doble del 3.46% de febrero. Por rubro, sus aportes fueron: combustibles: 2.48 puntos porcentuales; alimentos y bebidas no alcohólicas: 1.80 puntos; vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: 0.69 puntos; y restaurantes y alojamiento: 0.49 puntos.

Pero las consideraciones técnicas son unas, y las que golpean el bolsillo de los hondureños, otras.Lo cierto es que los hombres y las mujeres de a píe lo que perciben y sienten es que cada vez que se anuncia un incremento a los precios de los combustibles, el mismo se reflejará, lamentablemente, en los costos de los frijoles, el arroz, el huevo, la carne y los lácteos que necesitan para alimentar a sus familias; y que las rebajas, no se reflejan al mismo ritmo.

La población sigue experimento alzas en los precios de la libra de frijoles y de los huevos, dos alimentos básicos en la mesa de las familias hondureñas, y que cada mes requieren de más ingresos para cubrir el costo de la canasta básica, que está por encima de los 15,000 lempiras mensuales, según varias estimaciones.

Así las cosas, mientras el alivio en las estaciones de servicio no se traduzca en precios más justos en los mercados y pulperías, las rebajas semanales seguirán siendo un consuelo estadístico frente a una mesa cada vez más cara para las familias en todo el territorio nacional.