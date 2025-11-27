46 años contando la historia de Honduras

En Diario EL HERALDO celebramos este 26 de noviembre 46 años de permanente labor informativa, contando desde nuestras ediciones impresas la historia diaria de Honduras, y con la convicción que seguiremos, desde todas nuestras plataformas, caminando al lado del pueblo hondureño informando y orientando de manera totalmente objetiva, veraz, imparcial, ética y responsable a nuestras audiencias.

El camino no ha sido fácil, especialmente en los últimos meses en los que hemos debido enfrentar ataques y campañas de intimidación por publicar investigaciones e información de interés general debidamente verificada.

Pero también ha sido un buen tiempo para ratificar que contamos con el apoyo de quienes siguen a diario nuestro trabajo, de los propietarios y cada uno de nuestros colaboradores decididos a seguir contado los éxitos, las alegrías, las tristezas de los hondureños en las diversas áreas de su accionar; compartiendo e impulsando sus anhelos, sus esperanzas y su lucha diaria por construir una sociedad más justa, equitativa e inclusiva en la cual desarrollar y cumplir sus sueños.

Esta ha sido una fecha además propicia para reiterar que ante las amenazas y los zarpazos a la libertad de expresión no claudicaremos en nuestra labor de veedores y fiscalizadores de la administración pública, de darle voz a los reclamos y necesidades de la población y en la defensa de los derechos humanos.

Hoy dejamos firme nuestro compromiso de seguir siendo abanderados en la lucha y la defensa de las libertades de prensa, información y expresión en nuestra patria; de seguir ejerciendo el periodismo de calidad y responsable que hemos venido ejerciendo a lo largo de estas cuatro décadas y media y de seguir abriendo nuestras páginas y espacios en las diferentes plataformas informativas para seguir construyendo puentes y compartiendo las historias que nos unen.