Voto de castigo contra Donald Trump

Las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 2026 dejaron una lección que ningún gobernante debería ignorar: el Partido Republicano perdió el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense. Donald Trump permanece en la presidencia, pero el resultado del voto de castigo constituye un severo cuestionamiento político a su administración. No existe una causa única: el encarecimiento de la vida, la guerra contra Irán y la desconfianza ciudadana confluyeron en las urnas.

La soberbia, la altivez, el orgullo, la prepotencia y la ambición desmedida son conductas peligrosas cuando acompañan al ejercicio del poder. Quien confunde la autoridad con la voluntad personal termina despreciando los límites institucionales, las opiniones contrarias y la dignidad humana. Gobernar una nación exige prudencia, responsabilidad y respeto, no obediencia ciega ni adulación.

Durante su segundo mandato, Trump ha impulsado aranceles controvertidos, endurecido las deportaciones y sostenido confrontaciones diplomáticas. Sus partidarios defienden esas medidas como instrumentos de seguridad y protección económica; sus críticos denuncian sus costos sociales y la incertidumbre que producen. Para millones de estadounidenses, sin embargo, la preocupación inmediata ha sido el costo de vivir.

En política internacional, los hechos son todavía más graves. La intervención militar estadounidense en Venezuela, en enero de 2026, culminó con la captura de Nicolás Maduro y abrió cuestionamientos sobre soberanía y derecho internacional. Posteriormente, Trump anunció un acuerdo para controlar parte de las reservas petroleras venezolanas. Ninguna potencia debería interpretar la riqueza de otra nación como licencia para imponer su voluntad.

La guerra contra Irán también dejó víctimas civiles. Una misión investigadora de Naciones Unidas encontró fundamentos para atribuir a fuerzas estadounidenses ataques contra instalaciones civiles, considerados posibles crímenes de guerra. Las víctimas inocentes jamás pueden reducirse a estadísticas ni justificarse mediante discursos de superioridad militar.

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Honduras conoce directamente otras decisiones presidenciales de Trump: intervino públicamente en nuestra contienda electoral de 2025, condicionó la ayuda estadounidense al triunfo de su candidato preferido e indultó a Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico. ¿Qué enseñanza deja semejante contradicción para la justicia y la soberanía de los pueblos?

A ello se suman cuestionamientos sobre negocios de criptomonedas vinculados a la familia presidencial y posibles conflictos de interés. Los archivos del caso Jeffrey Epstein, cuya divulgación ha suscitado investigaciones y críticas legislativas, requieren transparencia y justicia para las víctimas. Las acusaciones no comprobadas no deben confundirse con culpabilidad demostrada.

Esta derrota advierte a los gobernantes, incluidos los hondureños, que ningún poder humano es eterno. En las elecciones generales de 2028, Estados Unidos juzgará ese rumbo: si persisten la soberbia, los abusos y la división, las urnas podrían sellar otra derrota republicana y precipitar el final del trumpismo. La última palabra la tiene el pueblo.Lo recuerda la Escritura: “Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu” (Proverbios 16:18, RV1960). Queda planteado.