Un Gobierno frente al espejo de sus decisiones

Apenas a nueve meses del inicio del presente ciclo político, la dinámica institucional del país ha entrado en un punto de inflexión decisivo. Estos primeros meses de gestión -lejos de ser una mera etapa de asentamiento o transición- han puesto a prueba la capacidad de respuesta y adaptación del aparato estatal. En Honduras, los recientes ajustes en el gabinete ministerial y las intensas dinámicas en el seno del Poder Legislativo no pueden entenderse como simples reacomodos propios del ejercicio gubernamental, ni tampoco interpretarse automáticamente como señales de renovación institucional. Son decisiones y movimientos políticos cuyas razones, alcances y consecuencias deben examinarse con rigor, particularmente cuando de ellos depende la dirección que tomará la administración pública y la calidad de las instituciones.

Las medidas anunciadas e impulsadas en materia de seguridad, modernización del aparato público y fortalecimiento institucional responden a demandas legítimas y urgentes de la sociedad hondureña. La búsqueda de la paz social, el combate a la impunidad y la protección efectiva de las garantías ciudadanas son responsabilidades ineludibles del Estado, no méritos anticipados de ninguna administración. El desafío consiste en demostrar que esos propósitos se traducen en decisiones coherentes, resultados verificables y políticas sostenibles. La firmeza del discurso político no sustituye la planificación, como tampoco la urgencia de actuar puede convertirse en justificación para debilitar los controles o improvisar soluciones.

En esta etapa crucial de la gestión, el principal desafío del Ejecutivo radica en transformar las decisiones coyunturales en reformas de fondo, con visión de largo plazo y auténtica vocación de Estado. Para ello, no basta con anunciar iniciativas o construir acuerdos circunstanciales; es preciso propiciar un diálogo democrático efectivo y sincero con los diversos sectores de la sociedad -partidos políticos, empresa privada, academia, iglesias y organizaciones de la sociedad civil-. Las acciones que comprometen el futuro institucional del país no pueden quedar sujetas a conveniencias inmediatas, mayorías circunstanciales ni cálculos de gobernabilidad.

Asimismo, ante la apremiante necesidad de perfeccionar el marco de seguridad institucional, resulta indispensable definir con absoluta nitidez los pasos a seguir y las responsabilidades concretas en su implementación. Transcurridos estos primeros nueve meses, la ciudadanía tiene razones suficientes para exigir explicaciones y resultados. La verdadera eficacia gubernamental no se mide por la cantidad de anuncios ni por la rotación de funcionarios, sino por la habilidad de resolver problemas públicos, cumplir objetivos y responder por su rendimiento, sin renunciar al Estado de derecho y a la rendición de cuentas.

De igual forma, la estabilidad política no es un fin en sí mismo, ni puede confundirse con la ausencia de cuestionamientos o con la tranquilidad de quienes ejercen el poder. Un Estado verdaderamente articulado y transparente no se construye proclamando sus virtudes, sino demostrando que sus instituciones funcionan, que sus acciones pueden ser examinadas y que nadie está por encima de sus obligaciones.

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Al final del día, las autoridades tampoco deben invocar la estabilidad o el bienestar del país para justificar decisiones cuyos resultados todavía están en marcha. Un Gobierno frente al espejo de sus decisiones debe ser capaz de distinguir que la confianza ciudadana no se hereda ni se reclama, se construye con resultados; que las instituciones no son patrimonio de quienes temporalmente las dirigen y que la conducción del Estado no puede quedar subordinada a intereses políticos de corto plazo.