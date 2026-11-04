Trump pierde el Congreso, pero no necesariamente su rumbo: las lecciones de las elecciones y el futuro de América Latina

Las elecciones estadounidenses del 3 de noviembre de 2026 dejaron un resultado contundente: los demócratas recuperaron el control de ambas cámaras del Congreso, desplazando a los republicanos incluso en territorios que parecían políticamente seguros. Para América Latina, sin embargo, la pregunta más importante no es solamente por qué perdió el Partido Republicano, sino qué significa el resultado para los dos últimos años de la presidencia de Donald Trump. Mi interpretación es que Washington entra en una etapa de mayor confrontación institucional, pero no necesariamente de moderación estratégica. Un presidente limitado legislativamente podría sentirse aún más obligado a consolidar un legado histórico mediante decisiones de política exterior.

Una derrota que la historia explica, pero no justifica completamente

El historiador conservador Victor Davis Hanson recuerda una realidad frecuentemente olvidada: desde 1900, el partido del presidente ha perdido escaños en la Cámara de Representantes en aproximadamente el 90 % de las elecciones de medio mandato. Bill Clinton sufrió una derrota devastadora en 1994; Barack Obama, en 2010; y Trump, durante su primera administración, en 2018. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Las elecciones intermedias suelen favorecer a la oposición. Quien gobierna debe defender decisiones concretas; quien está fuera del poder puede ofrecer promesas sin demostrar todavía su capacidad de cumplirlas. Pero esta explicación histórica resulta insuficiente. Los resultados preliminares muestran retrocesos republicanos en comunidades rurales, suburbanas y económicamente vulnerables, incluidos numerosos condados de mayoría hispana. No fue simplemente una corrección electoral. Fue una pérdida considerable de confianza en la capacidad del gobierno para cumplir las expectativas generadas en 2024.

Cinco factores que profundizaron la derrota

Los análisis posteriores a la elección, incluidos los de intelectuales conservadores y libertarios, identifican una confluencia de factores. Primero, la economía cotidiana. Trump regresó a la Casa Blanca prometiendo controlar la inflación, restaurar la prosperidad y aliviar el costo de vida. Sin embargo, los aranceles comerciales, las perturbaciones económicas y el encarecimiento energético terminaron debilitando su principal argumento electoral: la competencia económica. El analista Sean Trende, vinculado al American Enterprise Institute, sostiene que la dimensión de la derrota refleja algo más profundo que la insatisfacción habitual con el partido gobernante. La coalición republicana perdió votantes que habían apoyado a Trump sin identificarse necesariamente con todas sus posiciones políticas. Segundo, la guerra contra Irán. Trump había prometido evitar nuevas guerras prolongadas. La campaña militar iniciada en febrero, junto con sus repercusiones energéticas y económicas, creó una contradicción políticamente costosa. Justin Logan, del libertario Cato Institute, considera que la guerra fue probablemente el factor decisivo que transformó una derrota previsible en una debacle electoral. Pero esta interpretación requiere una consideración adicional. Según informó Reuters en marzo, altos asesores habían advertido a Trump, antes de iniciar la ofensiva, que una escalada militar podía resultar difícil de contener y perjudicar seriamente las posibilidades republicanas en noviembre. Trump decidió asumir ese riesgo. Su argumento era que permitir al régimen iraní, patrocinador de organizaciones terroristas y responsable de reiteradas amenazas contra Estados Unidos e Israel, adquirir armas nucleares representaría un peligro estratégico inaceptable. El presidente había advertido públicamente sobre el escenario de futuros ataques nucleares contra grandes ciudades europeas e incluso estadounidenses, si Teherán llegaba a disponer de las ojivas y los sistemas de lanzamiento necesarios. Aunque la inminencia de semejante capacidad no estaba demostrada públicamente, Trump consideraba intolerable permitir que esa amenaza potencial se materializara. Después de las elecciones, reconoció el costo político y económico de la guerra, pero reiteró que no tenía otra alternativa: impedir que Irán obtenga armas nucleares era, a su juicio, una obligación de seguridad nacional superior a cualquier cálculo electoral. Esa distinción resulta fundamental. Una decisión puede tener consecuencias electorales devastadoras sin que ello demuestre, por sí solo, que el riesgo estratégico que pretendía evitar era inexistente. Tercero, el incumplimiento legislativo. Los republicanos controlaron durante dos años la Presidencia, el Senado y la Cámara de Representantes. Sin embargo, numerosas prioridades no se convirtieron en legislación duradera. Dan McLaughlin, de National Review, atribuye parte del fracaso a una relación presidencial con el Congreso marcada más por la subordinación política que por una colaboración institucional efectiva. La lección es evidente: controlar las instituciones no equivale a utilizarlas eficazmente. Cuarto, la política migratoria. David Bier, de Cato, argumenta que la ejecución especialmente agresiva de algunas medidas migratorias terminó alejando a sectores del electorado hispano. El respaldo a la seguridad fronteriza no constituye necesariamente una autorización ilimitada para cualquier procedimiento de aplicación. Quinto, la personalización del poder. El predominio de Trump sobre la identidad republicana dificultó que muchos candidatos defendieran posiciones propias. Cuando un partido depende excesivamente de un dirigente, sus candidatos comparten las consecuencias de sus decisiones. Estos factores se reforzaron mutuamente: la guerra agravó las presiones económicas; la inflación amplificó la frustración; la debilidad legislativa impidió ofrecer resultados compensatorios. La derrota fue, en buena medida, acumulativa.

El Congreso demócrata: investigaciones, confrontación y espectáculo

A partir de enero de 2027, el nuevo Congreso tendrá capacidad para investigar al Ejecutivo, convocar funcionarios, solicitar documentos y examinar decisiones sobre inmigración, gastos federales, operaciones militares y posibles conflictos de interés. Es previsible que Washington presencie audiencias televisadas, revelaciones polémicas, investigaciones de alto perfil e incluso iniciativas de juicio político. Algunas constituirán ejercicios legítimos de fiscalización constitucional. Otras probablemente responderán al atractivo político del espectáculo. Pero los demócratas enfrentarán un dilema conocido: demostrar que pueden gobernar y no solamente investigar. Hanson advierte sobre la posibilidad de un exceso político progresista. Una mayoría que interprete la derrota republicana como autorización para imponer posiciones impopulares podría repetir los errores de sus adversarios. Trump conservará el poder de veto, las facultades ejecutivas y amplias competencias diplomáticas y militares, sujetas a la Constitución y las leyes. El Congreso podrá condicionar recursos, bloquear nombramientos e investigar decisiones. No podrá, sin embargo, sustituir automáticamente las prioridades estratégicas de la Presidencia.

América Latina: la estrategia de seguridad continúa vigente

Este es el elemento especialmente importante para los gobiernos latinoamericanos. La Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense, publicada en diciembre de 2025, y la Estrategia de Defensa Nacional de enero de 2026 establecen una prioridad hemisférica inequívoca. Ambos documentos desarrollan el denominado Corolario Trump a la Doctrina Monroe, con objetivos que incluyen combatir organizaciones narcoterroristas, fortalecer fronteras, asegurar rutas estratégicas, desarrollar alianzas y limitar la influencia de potencias extrarregionales sobre infraestructuras críticas. Estas estrategias no desaparecen porque cambie la mayoría del Congreso. Su aplicación podrá enfrentar restricciones presupuestarias, controversias legales y mayor fiscalización. Pero sus objetivos fundamentales continuarán orientando al Ejecutivo mientras no sean modificados. No debe confundirse una derrota electoral con la derogación de una estrategia nacional.

Trump y la búsqueda de un legado histórico

Donald Trump no podrá buscar constitucionalmente un tercer mandato. Su horizonte presidencial termina en enero de 2029. Un presidente limitado legislativamente puede concentrarse en la política exterior, donde dispone de herramientas más directas para producir resultados históricos. Identifico cuatro escenarios particularmente relevantes. Irán: concluir la guerra con un resultado verificable. Después del enorme costo político y económico del conflicto, Trump podría considerar indispensable demostrar que la confrontación logró neutralizar de manera duradera la amenaza nuclear iraní. Pero una victoria militar no equivale automáticamente a una solución estratégica. El resultado tendría que incluir mecanismos verificables que impidan la reconstrucción de capacidades nucleares militares y reduzcan el peligro de nuevos enfrentamientos. Venezuela: convertir la estabilización en una transición democrática. La captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 abrió una etapa inédita. Washington ha trabajado con el gobierno interino de Delcy Rodríguez bajo una estrategia articulada por Marco Rubio: estabilización, recuperación económica y transición política. Pero el éxito histórico no podrá medirse exclusivamente por la producción petrolera, la cooperación de seguridad o la salida de Maduro. La verdadera consolidación requerirá instituciones independientes, garantías para la oposición, liberación de presos políticos, seguridad jurídica y elecciones auténticamente libres. Cuba: enfrentar el fracaso histórico del régimen. A pocas millas del territorio estadounidense, Cuba representa una dictadura de partido único cuya supervivencia ha atravesado generaciones de presidentes estadounidenses. Trump y Rubio podrían intensificar su presión diplomática, económica y política para impulsar una transición definitiva. Pero terminar con un régimen no debe confundirse con simplemente precipitar su colapso. Un resultado históricamente positivo exigiría libertades políticas, elecciones competitivas, reconstrucción económica y protección humanitaria de la población cubana. Nicaragua: una dictadura bajo mayor escrutinio. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha concentrado progresivamente el poder, eliminado espacios políticos y reprimido a sus adversarios. Nicaragua podría enfrentar una fiscalización estadounidense mucho más severa, incluyendo sanciones específicas, restricciones financieras, investigaciones sobre corrupción y mayor coordinación con socios democráticos. La presión efectiva debería concentrarse en los responsables de la represión, evitando castigos indiscriminados contra una población que ya ha sufrido demasiado.

La advertencia para América Latina

Los gobiernos latinoamericanos cometerían un error si interpretaran la victoria demócrata como una oportunidad para desentenderse de las prioridades de seguridad estadounidenses. También se equivocarían si pensaran que la cercanía personal con Trump sustituye una relación institucional sostenida con Washington. La región necesitará interlocución tanto con la Casa Blanca como con el nuevo Congreso. La cooperación contra el narcotráfico, la influencia estratégica china y rusa, la migración irregular y las amenazas transnacionales deberá acompañarse de instituciones confiables, transparencia y Estado de derecho. Las alianzas duraderas no se construyen solamente con afinidades ideológicas. Se sostienen mediante resultados, legitimidad y confianza recíproca.

Una conclusión que trasciende las elecciones