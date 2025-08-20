Temáticas sociológicas

El estudio e investigación social ofrece la posibilidad de profundizar y divulgar hechos y tendencias actuales. Los aportes teóricos y el trabajo de campo permiten el avance del conocimiento, ampliando sus fronteras, con interpretaciones, debates, construcción de marcos referenciales, fenómenos sociológicos que inciden en nuestras vidas cotidianas, entre ellas los siguientes: migraciones, internas y externas. Causales, rutas, deportaciones, separación de familias, reintegro a Honduras, reinserción, estrategias de supervivencia. Remesas. Élites políticas y económicas, nacionales y regionales. Caudillismo. Movilización social, ascendente y descendente, causas.

Impacto de las tecnologías, en personas y comunidades, en la integración territorial, centralización y modernización del Estado. Importancia de la década de los novecientos cincuenta en lo social, económico, político. Clases y estratos sociales urbanos y rurales. Grupos de presión y poderes fácticos, su influencia en la toma de decisiones gubernamentales y en la legislación.

Sociedad civil, organizaciones no gubernamentales. Impacto de desastres naturales en las comunidades. Degradación ambiental, conciencia ambientalista, organizaciones defensoras del medio ambiente. Conflictividades sociales y modalidades, en las ciudades y el agro. Bajo Aguán: estudio de caso. Colonización agrícola, reformas agrarias. Auge, decadencia y crisis del movimiento sindical. Narcotráfico, crimen organizado, redes, alianzas estratégicas con políticos y poderes paralelos. Adicciones. De país de tránsito a productor. Repercusiones en salud, economía, criminalidad. La DEA en Honduras. Corrupción pública y privada; impunidad e institucionalidad. Causal del empobrecimiento nacional.

Política tributaria estatal: ¿a quiénes beneficia y/o perjudica?. Intentos de reforma y oposiciones. Impuestos directos e indirectos. Violencia estatal y particular; feminicidios, masacres. Grupos étnicos, organizaciones; Honduras: nación multiétnica y pluricultural. Identidades regionales. Feminismo y machismo, sociedad patriarcal. Diversidad sexual, represión; organizaciones. Maras y pandillas: surgimiento, expansión, captación de fondos, reclutamiento de miembros, control de territorios. Educación sexual, cívica, bilingüe.

Iglesias, proselitismo, fuentes de financiamiento, sectas fundamentalistas y vínculos con el extranjero; influencia ideológica-política. Golpe de Estado 2009: participación social, repercusiones socio-políticas, congresos nacionales y centroamericanos de Sociología; evaluación y perspectivas. Empleo, desempleo, subempleo; sector informal de la economía, pequeña y mediana empresa: acceso al financiamiento. Abuso sexual, tráfico de personas. Prostitución. Culturas juveniles. Impactos de los programas de ajuste estructural de la economía. Estudios de género. Movimientos sociales: demandas, nuevos actores. Sociología electoral y de los partidos políticos. Populismo y Reformismo. Medios masivos de comunicación, influencia en la formación de opinión pública