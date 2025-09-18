Retroceso de La Libertad Avanza de Milei

Y no llegó al poder con falsas promesas, empezó a hacer lo que prometió, pero el veredicto de la historia -que es más fuerte que la voluntad humana individual- en las últimas elecciones la población le propinó un duro revés. El líder improvisado del conservadurismo argentino en las mismas urnas que le dieron la victoria para que ascendiera al poder de la nación el 10 de diciembre, se encargó de recordarle que no se le había dado un cheque en blanco para que hiciera y deshiciera de manera delirante, como había sido durante toda su campaña proselitista.

Ese mismo líder que durante su campaña no dejó de pronunciar su odio hacia la casta y a lo que él llamó zurdos de m..., fue derrotado en las pasadas elecciones del 7 de septiembre para elegir legisladores provinciales de la región electoral más importante del país -la provincia de Buenos Aires-, considerada pieza clave en el sistema de votación.

El gobierno de Milei recoge las ideas neoliberales, como la reducción del gasto público, flexibilidad laboral, privatización de las empresas estatales, pero introduciendo nuevos elementos que vendrían a profundizar las leyes del mercado en detrimento de la función pública del Estado. Para el presente año, el presupuesto dedicado a la educación y cultura se redujo drásticamente. En la política social, un hecho que ha golpeado a la población ha sido los recortes al sistema de pensiones y jubilaciones, mismos que los aumentos no cubren ni siquiera el monto de la inflación. Ante la protesta de los jubilados, la represión no se ha hecho esperar, las imágenes trasmitidas desde las principales ciudades de Argentina han reportado personas de la tercera edad golpeados salvajemente y detenidos por la policía.

Milei llega a Casa Rosada, sede central del gobierno argentino, con una percepción de la población favorable a la idea de que combatiría la corrupción. Cuando cerró su campaña electoral en octubre del 2023 dijo que “tenemos la oportunidad de volver a tener patria, que nuestro suelo deje de ser tierra fértil para los políticos corruptos y que sea una tierra de oportunidades para todos aquellos que quieran progresar en base a sus esfuerzos”.

No han pasado dos años de gobierno del libertario cuando ya la corrupción salpica a una de sus cercanas colaboradoras. La hermana del presidente, Karina Milei, aparece vinculada a un acto de corrupción, en una presunta red de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Este ha sido el acto más repudiado por la población, por las promesas hechas en la campaña electoral de combatir la corrupción. Las prácticas ilícitas en la administración Milei no difieren de otras que en el pasado disminuyeron la capacidad de resolver los grandes problemas de la población y provocaron un aumento de la deuda externa, que por ahora parece impagable.

El fracaso del neoliberalismo en todas sus vertientes llevó a Donald Trump hacia una política proteccionista, que no logra instalarse en las relaciones del comercio mundial. La política arancelaria está generando un mayor desasosiego en los líderes de Occidente.