Ramón Oquelí: humanista, generoso, solidario

Calificativos que utilizo para referirme al Maestro (1934-2004), de modesta personalidad, reacio a aceptar reconocimientos públicos.

Inicialmente ejerció la magistratura en Comayagua, que pronto abandonó para dedicarse a tiempo completo a la docencia universitaria, intercalándola con su columna pública en Tiempo y La Prensa, misma que fue compilada por la Editorial Universitaria en cuatro tomos con el titulo colectivo Gente y Situaciones, en las que analizó acontecimientos del pretérito y su vinculación con el presente. Sus contenidos confirman su posición firme, inclaudicable, vertical, respecto a nuestro devenir y las coyunturas acaecidas bajo gobiernos civiles y militares.

Mientras otros se llamaban al silencio cómplice, él denunciaba atropellos perpetrados desde el oficialismo en contra del pueblo. Su permanente llamado a la razón y la verdad fue una constante en sus escritos.

Su interés por España y su intelectualidad fue resultado de haber cursado estudios superiores en esa nación. Las referencias a Unamuno, Ortega, Aranguren, se fundamentan en la lectura de sus escritos.

Sus investigaciones históricas son, esencialmente, de carácter político, de los siglos XIX y XX. Clasificó las distintas generaciones de compatriotas, rescatando nombres de algunos ya olvidados por la memoria colectiva, en el folleto “Los hondureños y las ideas”, aproximación a la aún pendiente historia intelectual patria.

Heredero de la lucha antiimperialista y el rescate de la soberanía patria, investigó la vida de Juan Pablo Wainwright, ampliada posteriormente por Rina Villars, al igual que la de Alfonso Guillén Zelaya, “el de la eterna fe”, como lo calificó, cuyos escritos -durante su exilio mexicano- fueron recopilados por Tomás Erazo, con el título “Conciencia de una época” (dos tomos). Colaboró con ensayos en la revista Paraninfo.

De su peculio revivió el Boletín de la Defensa Nacional, fundado en 1924 por Froylán Turcios.

Apasionado por la incesante búsqueda de la verdad y la tolerancia, no sucumbió al maniqueísmo, reconociendo méritos en personas ideológicamente ubicadas en posiciones antagónicas con las suyas. Su cátedra, orientaciones, consejos, publicaciones, fueron generosamente compartidas con colegas y alumnos.

Uno de ellos, Ernesto Paz Aguilar, compiló en libro las diversas valoraciones de su persona y trayectoria a la muerte de don Ramón. Rolando Sierra Fonseca es autor de “Una lucha tenaz contra el olvido”, análisis de su existencia y pensamiento.