¿Qué celebramos cuando hablamos de independencia?

Independencia. Una palabra hermosa, grande, cargada de historia. Una palabra que nos habla de libertad, de la posibilidad de gobernarnos a nosotros mismos, de tomar nuestras propias decisiones y caminar sin las cadenas impuestas por otros.

Ser independiente no significa no necesitar a nadie. Somos seres humanos, pueblos y naciones que necesitamos unos de otros. Pero la independencia significa tener la libertad de elegir nuestro camino, pensar con nuestra propia conciencia y construir nuestro destino.Un pueblo es independiente cuando puede gobernarse a sí mismo.

Honduras, junto a las demás naciones de Centroamérica, rompió sus lazos con España el 15 de septiembre de 1821. No fue un sueño que naciera de la noche a la mañana. La libertad se construyó entre luchas, ideas, sacrificios y el anhelo de hombres y mujeres que soñaron con una tierra capaz de decidir por sí misma. Entre ellos estuvo el hondureño José Cecilio del Valle, vinculado para siempre a uno de los documentos más importantes de nuestra historia: el Acta de Independencia.

Han pasado 205 años. Y entonces surge una pregunta incómoda, necesaria, casi dolorosa: ¿de verdad somos libres, soberanos e independientes?

Porque cada día pareciera que nuestra vida depende de las decisiones, muchas veces absurdas, de quienes nos gobiernan. El simple arte de alimentarnos se ha convertido en un dolor de muelas cuando la canasta básica parece vivir entre las nubes. Cada lunes llega acompañado del temor por el aumento de los combustibles.

Tener un trabajo, para muchos, se ha vuelto un martirio. Salir a pasear puede sentirse como entregar la vida al señor Muerte, entre secuestros, asesinatos y una inseguridad que sigue robándose la tranquilidad. Los negocios cierran por la extorsión, mientras otros luchan por sobrevivir entre el aumento de la energía eléctrica y el costo de una vida que cada día pesa más.

Entonces, ¿quién nos escucha? ¿Quién nos auxilia? ¿Quién escucha el cansancio de un pueblo que trabaja, lucha y, aun así, apenas logra sobrevivir?

Y la pregunta vuelve, insistente, imposible de callar: ¿qué celebramos?

Quizá celebramos la esperanza de que todavía podemos construir la independencia que nos falta. Porque una patria no es únicamente un territorio ni una bandera ondeando en septiembre. La patria también es la familia que abraza, la mano que ayuda, el vecino que comparte y el ciudadano que se niega a perder la esperanza.

Tal vez la verdadera independencia también comienza en nosotros: en hacer de nuestro pequeño mundo un espacio más acogedor, en amar a nuestra familia, cuidar nuestra comunidad, tender la mano a los olvidados, ser más amables y empáticos, y no permitir que la dureza de los días nos robe la capacidad de amar, proteger y respetar a los demás.

Sigamos amando a Honduras. No porque sea perfecta, sino porque todavía creemos que puede ser mejor. Y mientras llega esa independencia que aún soñamos, hagamos de cada hogar un pequeño territorio de paz y esperanza.

¡Feliz Día de la Independencia, mi querida Honduras! Que nunca dejemos de creer en el país que merecemos.