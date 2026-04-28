Presupuesto 2026: menos tamaño,más responsabilidad

La aprobación del Presupuesto General de la República 2026 por parte del Congreso Nacional marca el primer gran hito económico del nuevo gobierno. No es un presupuesto más: es una señal de orientación fiscal, de prioridades públicas y, sobre todo, de disciplina en un contexto económico exigente.

El dato más relevante es su tamaño y composición. El presupuesto asciende a aproximadamente 444 mil millones de lempiras, con una reducción cercana a 25 mil millones respecto a la formulación previa .

Esta decisión rompe con la inercia histórica de crecimiento del gasto y posiciona al país en una lógica de mayor realismo fiscal. Como lo ha señalado el propio ministro de Finanzas, Emilio Hércules, se trata de un presupuesto “financiable y ejecutable” , lo cual no es menor en un entorno donde la credibilidad macroeconómica es clave.

Lo nuevo no es solo el ajuste cuantitativo, sino el rediseño cualitativo. Hay una clara priorización en educación, salud, seguridad y protección social, junto con un fortalecimiento institucional orientado a la transparencia, como el incremento sustancial al Tribunal Superior de Cuentas.

Asimismo, se consolida el proceso de descentralización con el aumento de las transferencias municipales hasta el 7.3%, beneficiando particularmente a las alcaldías con menor capacidad fiscal.

Desde una perspectiva técnica, este presupuesto plantea tres retos inmediatos. Primero, la calidad del gasto: no basta con asignar recursos, es imprescindible asegurar su impacto en productividad, capital humano y reducción de brechas sociales.Segundo, la ejecución: Honduras históricamente ha tenido problemas de subejecución y dispersión institucional. Este presupuesto exige coordinación efectiva entre la Secretaría de Finanzas, las unidades ejecutoras y los entes de control.

Tercero, la trazabilidad: cada lempira debe poder ser monitoreado en tiempo real, fortaleciendo la rendición de cuentas.

En este punto, el rol de supervisión cobra centralidad. No solo del Tribunal Superior de Cuentas o del Instituto de Acceso a la Información Pública, sino también de la sociedad civil, la academia y los organismos internacionales. La legitimidad del presupuesto no termina con su aprobación; comienza con su ejecución.

Un capítulo especial merece la educación superior. El mantenimiento del presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras abre una oportunidad que no debe desaprovecharse: invertir en calidad docente, investigación, publicaciones científicas, programas de becas y alianzas internacionales. La universidad debe ser un eje de transformación productiva, no solo un receptor de transferencias.

Finalmente, es justo reconocer el trabajo técnico y político del ministro Emilio Hércules y su equipo de viceministros. Lograr consensos en un Congreso fragmentado, defender un enfoque de responsabilidad fiscal y estructurar un presupuesto coherente con el plan de gobierno no es tarea menor.

Ahora bien, el verdadero examen comienza ahora. Este presupuesto refleja el rumbo que el presidente ha definido para el país, pero su éxito dependerá de la capacidad de ejecución, seguimiento y corrección.

Honduras no necesita solo un buen presupuesto; necesita, sobre todo, que se cumpla.