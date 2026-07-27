Políticas y desarrollo: la economía rural

La economía rural son actividades productivas, comerciales y de servicios realizadas fuera de los centros urbanos. Incluye agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y agroindustria, también transporte, almacenamiento, turismo rural, comercio local, artesanías, construcción, energía, servicios financieros y emprendimientos.

Desarrollarla significa convertir los territorios en espacios donde las familias puedan producir, agregar valor, vender con rentabilidad y construir una vida digna, sin verse obligada a emigrar.

Su importancia es estructural. Ningún programa nacional de crecimiento debe limitar al campo a una economía de subsistencia. El crecimiento concentrado en centros urbanos no resolverá la pobreza nacional mientras la población rural permanezca desconectada de mercados, crédito, tecnología y servicios públicos.

Una economía rural vigorosa produce alimentos, genera empleo, abastece materias primas, crea demanda comercial, protege el territorio y reduce la presión migratoria. El desarrollo rural posee un efecto multiplicador que supera la parcela. Ese dinamismo fortalece la seguridad alimentaria, amplía la base tributaria municipal y crea condiciones para financiar servicios públicos sostenibles.

Infelizmente, Honduras vende demasiada producción primaria y transforma muy poco. La salida no consiste en producir más de lo mismo, consiste en organizar cadenas de valor: identificar demanda, definir estándares, programar producción, asegurar asistencia técnica, facilitar financiamiento y conectar al productor con agroindustrias, supermercados, exportadores, hoteles, restaurantes y compras públicas.

Por supuesto, se requieren condiciones: 1. Infraestructura productiva. Sin caminos transitables, energía confiable, internet, riego, almacenamiento, centros de acopio, cadena de frío y plantas de procesamiento, el productor continuará vendiendo barato y perdiendo cosechas. La inversión pública rural debe conectar territorios completos. 2. Financiamiento. El crédito rural no puede diseñarse como préstamo comercial urbano. Debe considerar ciclos productivos, cosechas, riesgos climáticos y el tiempo necesario para que una inversión genere ingresos. Se requieren garantías complementarias, seguros agropecuarios, fondos de inversión, crédito supervisado y cajas rurales profesionalizadas. Pero el financiamiento debe acompañarse de educación y capacitación administrativa, supervisión técnica, evitando trasladar el problema al endeudamiento. 3. Investigación, innovación y extensión. El país necesita fortalecer la investigación agropecuaria con instituciones educativas y de investigación nacionales y extranjeras, empresas y organizaciones de productores y concentrar la investigación de acuerdo a necesidades identificadas. La asistencia técnica debe llegar a la finca y medir resultados. 4. Educación y Capacitación. La de mayor valor, con ellas el plan será exitoso.

El gobierno debe ser facilitador y regulador. Su responsabilidad consiste en ofrecer seguridad jurídica, infraestructura, sanidad, información de mercados, investigación, financiamiento concesional y reglas estables. Las municipalidades deben elaborar planes económicos territoriales; el sector privado aportar mercado, tecnología y capital; y las organizaciones rurales asumir disciplina administrativa, transparencia y cumplimiento.

El objetivo es que el campesino salga de la agricultura de subsistencia, convertirlo en empresario rural y participante real de la economía nacional. El campo hondureño no necesita compasión administrativa; necesita inversión inteligente, instituciones competentes, tecnología, mercado y continuidad de Estado. Queda planteado.