Polémicas y debates historiográficos: siglos XVI, XIX

Diversos personajes y acontecimientos en nuestro pasado -lejano y cercano- continúan siendo objeto de controversias entre quienes nos dedicamos a la investigación y divulgación del pretérito hondureño.

La Conquista: ¿“encuentro de dos mundos” o choque y colisión de dos continentes?, ¿“leyenda blanca o negra”?, ¿portadora de civilización o de pillaje?, ¿evangelización o “conquista espiritual”?José del Valle ha merecido evaluaciones tanto positivas como negativas: Eliseo Pérez Cadalso: “apóstol de América”, sosteniendo que fue junto con Bolívar, pionero en promover la unidad continental. En el lado opuesto ha sido calificado de “oportunista”, “Fouche de Centroamérica”. Rolando Sierra lo estudia incluyendo sus múltiples facetas intelectuales, demostrando que fue una personalidad multifacética, analítica y visionaria, cuyo anhelo era la modernización y desarrollo del istmo recién independizado del tricentenario dominio hispano.

Morazán ha sido evaluado tanto positiva como negativamente de acuerdo al basamento ideológico de los(as) polemistas. Para su primer biógrafo, Ramón Rosa, el prócer fue poseedor de “cualidades y virtudes eminentes, al parecer opuestas, y que es muy difícil ver reunidas en un mismo individuo. Morazán es hijo de sus propias obras”. José Martí concluyó: “Un genio poderoso, un estratega, un orador, un verdadero estadista, el único quizás que haya producido la América Central...”. El mexicano Luis Chávez Orozco lo calificó de “héroe continental”. El guatemalteco Clemente Marroquín Rojas: “Fue el campeón del distanciamiento de los Estados. Siempre que destituyó a un jefe de Estado, lo hizo por cuestiones personales, mas no con el objeto de fortalecer el poder de la Federación”. El salvadoreño Adolfo Bonilla lo ubica inserto en “la concepción monista, que defendía el cambio acelerado hacia el progreso, con expectativas revolucionarias utópicas que muchas veces podían tener un giro reaccionario (...). Se convirtió en la espada del absolutismo ilustrado”. En su testamento, redactado horas antes de ser inmolado, el mártir admitió: “...Muero con el sentimiento de haber causado algunos males a mi país, aunque con el justo deseo de procurarle su bien: y este sentimiento se aumenta porque cuando había rectificado mis opiniones en política, en la carrera de la revolución, y creía hacerle el bien que me había prometido para subsanar de este modo aquellas faltas, se me quita la vida injustamente”.

Francisco Ferrera: ¿morazanista o carrerista? ¿aliado o rival de Morazán?José Trinidad Cabañas: ¿Defensor de la reunificación de la Patria Grande o simpatizante de William Walker? En su defensa, Medardo Mejía refutó con su obra “Soldado de la República Federal” tal acusación colaboracionista.José Santos Guardiola: ¿defensor de la soberanía patria o anticlerical y antiindigenista? ¿Causales para el magnicidio? Porfirio Pérez ha demostrado documentalmente quiénes fueron los autores intelectuales del crimen.José María Medina: ¿Centralista o enemigo de la autonomía olanchana? ¿Progresista al impulsar la construcción del ferrocarril interoceánico? ¿Honesto o corrupto? Los hermanos Pérez Estrada y Alfredo León Gómez arriban a conclusiones divergentes en sus respectivas obras. ¿Merecía ser sentenciado a la pena capital por Marco Aurelio Soto o amnistiado en razón de su avanzada edad?.