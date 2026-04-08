Polémicas y debates historiográficos: Siglo XXI

Gobierno de Manuel Zelaya Rosales. ¿Quiénes influyeron en su decisión de distanciarse del Partido Liberal, que lo postuló como su candidato presidencial, para orientarse hacia el “socialismo del siglo XXI”? Cuando se refería a los “poderes fácticos”, ¿a quiénes aludía?. La cuarta urna ¿fue un intento por continuar en el poder más allá del cuatrienio constitucional?

En su orientación política ¿debe ser considerado populista de izquierda, caudillo tradicional o innovador?

Golpe de Estado 2009: ¿Qué características lo diferenciaron de los acaecidos con anterioridad? ¿Qué factores causaron la actitud ambivalente de Washington hacia tal ruptura del orden constitucional hondureño?

Covid-19: ¿Se ha cuantificado con precisión el número de fallecidos en el país? ¿Cómo se compara esta cifra con las muertes registradas durante la gripe española tras el fin de la Primera Guerra Mundial?

Bicentenario. A 200 años de la emancipación política del imperio español ¿se ha consolidado o diluido la independencia? ¿Se conserva, se ha reducido o se ha perdido definitivamente? ¿Se ha convertido Honduras en un Estado vasallo y fallido? ¿Es una nación a la deriva o aún conserva rumbo y guía propia?.

Gobierno de Juan Orlando Hernández. ¿Se reeditó el “cariato”? ¿Fue la alternativa autoritaria, la respuesta necesaria al creciente deterioro en la seguridad de las personas y sus bienes? ¿Cuáles fueron las fuerzas sociales, políticas y económicas, internas y externas que respaldaron su régimen?, ¿Qué corrientes ideológicas apuntalaron y justificaron su estilo de gobierno?.

Elecciones 2021. ¿Qué circunstancias hicieron posible la victoria electoral de Libre? ¿En qué consistió la “refundación” de la República?

Elecciones 2025. ¿Existió manipulación en el cómputo de sufragios? ¿Cuáles fueron las claves explicativas de la derrota electoral de Libre? ¿Ha llegado el ocaso político de Manuel Zelaya? ¿Intentará Juan Orlando Hernández continuar influyendo en el Partido Nacional y en la política hondureña?

Juicio político. ¿Debe ser de carácter amplio o selectivo? ¿Debe incluir a las y los diputados que aprobaron las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES), la reelección presidencial y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que avalaron tal continuismo, con ello, violando artículos constitucionales pétreos? ¿Debe otorgarse amnistía igualmente selectiva o incondicional o no debe ser concedida a nadie?

Gobierno de Nasry Asfura. ¿Más de lo mismo o cambio cualitativo en la administración pública, en el estilo de gobierno, en el rumbo de la nación? ¿Aún es Honduras un Estado laico o ha sido convertido en Estado confesional?