Personajes ilustres enterrados fuera de Honduras

A raíz del homenaje brindado por el presidente Bukele a nuestro máximo héroe, Francisco Morazán Quezada, me entró curiosidad por investigar qué otras personalidades destacadas están enterradas fuera de Honduras.

El resultado de mi pesquisa me dejó un poco sorprendido, ya que, además de Morazán, identifiqué diez hondureños que, por diversas razones, no están sepultados en la tierra patria que los vio nacer.

En la hermana república de El Salvador, además de Morazán y su esposa, María Josefa Lasteri, está enterrado Dionisio de Herrera, el primer jefe de Estado de Honduras.

En Guatemala descansan los restos mortales del insigne hondureño José Cecilio del Valle, a quien con propiedad en nuestro medio se le designa como el Sabio Valle. También reposan en esa tierra Luis Bográn, expresidente de Honduras de 1883 a 1891, y la ilustre compatriota Argentina Díaz Lozano, Premio Nacional de Literatura Ramón Rosa en 1968 y la única mujer centroamericana nominada al Premio Nobel de Literatura en 1974.

En Nicaragua reposa el abogado y general Florencio Xatruch, quien recientemente fue homenajeado por la Academia de Geografía e Historia de ese país y que, dicho sea de paso, nació el 21 de octubre de 1811 en mi pueblo natal, el municipio de San Antonio de Oriente, ubicado a 30 kilómetros de Tegucigalpa, en el departamento de Francisco Morazán. El general Xatruch contribuyó, junto con otros patriotas de ese país, en la guerra contra la ocupación filibustera de Nicaragua y de Centroamérica, aventura invasora encabezada por William Walker.

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En Costa Rica pidió ser enterrada la honorable dama Mercedes Agurcia Membreño, una destacada dramaturga, directora teatral, escritora y pionera de la danza y el teatro infantil en Honduras.

En México está sepultado el insigne escritor, periodista, poeta, ensayista y diplomático hondureño Rafael Heliodoro Valle, uno de los intelectuales más universales de Centroamérica.

En Francia reposan los restos de Marco Aurelio Soto, expresidente de Honduras y principal promotor de la Reforma Liberal junto con Ramón Rosa.

En Italia está enterrado Moisés Becerra, un destacado pintor hondureño, 28 de cuyas obras están resguardadas en la pinacoteca del Banco Central de Honduras (BCH).

La información anterior nos recuerda una paradoja histórica: Honduras ha dado a Centroamérica y al mundo figuras extraordinarias cuya memoria y restos mortales descansan fuera de sus fronteras. Desde Dionisio de Herrera y José Cecilio del Valle hasta Rafael Heliodoro Valle y Marco Aurelio Soto, sus trayectorias demuestran que el aporte hondureño a la historia, la política, la literatura y las artes trasciende el territorio nacional.

Sin embargo, el homenaje a estas personalidades también plantea una reflexión crítica: ¿hemos sabido reconocer, preservar y divulgar suficientemente su legado? No basta con recordar dónde están enterrados nuestros próceres y artistas; es indispensable incorporar sus obras y aportes a la educación, fortalecer los archivos históricos, proteger el patrimonio cultural y difundir sus ideas entre las nuevas generaciones.

La dispersión geográfica de sus restos aludidos constituye un testimonio de los vínculos históricos de Centroamérica y de la proyección internacional de Honduras. El verdadero problema sería que, mientras otros países reconocen y honran a estos hondureños, nosotros los relegáramos al olvido.

Un país también se mide por la memoria que conserva de sus grandes hombres y mujeres. Honrar a nuestros compatriotas ilustres exige convertir el orgullo histórico en políticas permanentes de educación, cultura e investigación, porque una nación que desconoce su legado debilita sus raíces y compromete su futuro.