Paz en Gaza, ¿Y ahora qué?

Las dudas e incertidumbres que genera el reciente acuerdo de paz alcanzado entre Israel y Hamás bajo el auspicio y la supervisión de los Estados Unidos son más que las certezas. Después de dos años de guerra, caracterizados por la tragedia padecida por los rehenes israelíes y sus familias y una guerra intensa que ha provocado una gran destrucción material y un número indeterminado de bajas en Gaza, los acuerdos llegan en un momento crucial para Oriente Medio. Estamos asistiendo a un rediseño regional que tendrá consecuencias trascendentales.

En primer lugar, Israel retirará sus fuerzas militares de la Franja de Gaza en un plan paulatino que garantice la seguridad de Israel y dando paso a una autoridad transitoria que debe ser capaz de neutralizar a Hamás y evitar que siga con sus acciones terroristas y criminales. Estados Unidos, junto con Jordania y Egipto, serán los supervisores de que esto ocurra.

También Israel, por su parte, pondrá en libertad a 250 prisioneros condenados a cadena perpetua, además de 1.700 gazatíes detenidos después del 7 de octubre de 2023, incluidas todas las mujeres y niños. El destino final de estos presos y su futura reubicación, junto con los terroristas todavía activos de Hamás, es un misterio y no queda detallado en el plan de veinte puntos de Trump. Solamente el primer punto habla de este asunto: “Gaza será una zona desradicalizada y libre de terrorismo”, pero sin aportar cómo ni de qué forma.

Egipto y Jordania, por supuesto, no quieren ni oír hablar de alojarlos en su territorio; los palestinos no son bienvenidos en ninguna parte, incluido el mundo árabe, esa es la cruda realidad que nadie quiere decir en voz alta.

Esta liberación masiva de presos palestinos está condicionada a la entrega inmediata en estos días de los veinte rehenes que supuestamente quedan vivos y la entrega de los cadáveres de los otros veintiocho en poder de Hamás, supuestamente asesinados o fallecidos durante su cautiverio.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Las autopsias permitirán conocer con claridad cómo murieron y, seguramente, revelarán la dolorosa realidad de que fueron torturados y maltratados antes de su asesinato por los terroristas de Hamás. Los próximos días conoceremos esa triste realidad, que conmocionará, aún más, a la abatida, pero no rendida, sociedad israelí, aunque hay serias dudas de que se puedan encontrar todos los cadáveres de las víctimas.