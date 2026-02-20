Paraguay, el pequeño silente con gran incidencia geopolítica

Por: Junior Pérez, comunicador y analista internacional

Conocer el Paraguay es cosa seria, país de inmensas riquezas, al igual que es uno de los pocos países de Latinoamérica sin litoral, lo cual coloca a esta hermana nación en un distanciamiento geográfico marítimo complejo. Paraguay ha jugado un papel mínimo en la geopolítica latinoamericana, aunque esta visión ha empezado a cambiar durante los últimos años, en gran medida, por factores económicos y políticos, brindándole una estabilidad plena en términos democráticos, luego de la salida de Stroessner en 1989.

La nación sudamericana que alberga no más de 6.5 millones de habitantes según su último censo del año 2025, y con una superficie total de 406,752 km2, ha sabido desempeñar un rol importante en el sistema internacional actual, pero, sobre todo, en la reconfiguración del sistema político de las Américas.

En términos económicos, el país ha experimentado una mejora de las comunicaciones para el comercio exterior a través de la hidro vía que transporta soja y carne por el río Paraguay hasta el mercado mundial. La clase política, junto al sector privado, ha sabido catapultar al Paraguay a convertirse en el cuarto y octavo mayor exportador mundial de soja y carne, llegando, incluso, a competir con países como Brasil y Argentina, que son sus socios más cercanos y miembros del MERCOSUR.

Durante este crecimiento y mejora, Paraguay ha acumulado la tercera flota de barcazas fluviales más grande del mundo. Próximamente, un tramo crucial de 224 km de la nueva Ruta Bioceánica atravesará el Chaco paraguayo, conectando los océanos Pacífico y Atlántico desde Antofagasta, en Chile, hasta el puerto brasileño de Santos, impulsando el país a ser un importante actor en términos de conectividad interoceánica.

En términos fiscales ha mantenido una política prudente de estabilidad monetaria, catalogado como uno de los países que más crecerá en términos económicos, con una previsión de 4.4% para este año 2026. A pesar de los esfuerzos realizados por la clase política, se ha logrado mantener la estructura tributaria 10-10-10, extremadamente favorable para las empresas (10% en el impuesto de sociedades, impuesto sobre la renta de las personas físicas e IVA), generando así un incremento de inversionistas privados extranjeros que se radican en el país sudamericano, potenciando así el empleo tanto directo como indirecto.

En el ámbito energético durante el 2024, Paraguay aprobó la nueva Política Energética Nacional al 2050, este instrumento establece más de 300 objetivos distribuidos en tres fases (hasta 2028, 2035 y hasta 2050) y contempla ejes como seguridad energética, sostenibilidad ambiental, eficiencia energética e integración regional. Este plan estratégico ha permitido que la matriz de energías renovables se mantenga sobre un 99%, permitiendo esto que, tanto de la presa de Itaipu y Yacyreta se provea la venta de energía como commodity tanto a Brasil como a Argentina, respectivamente.

En el ámbito internacional, Paraguay ha sabido consolidar alianzas estratégicas, principalmente, con aliados de la región que comulgan dentro de la misma esfinge ideológica y de principios, esto ha motivado que, el presidente Peña, sea invitado de honor en la cumbre de Mar-A-Lago el próximo 7 de Marzo, consolidando así al país sudamericano como un aliado estratégico de Washington en la región, sin dejar de lado que, el país, además es conocido como una de las naciones de la región que aún mantiene relaciones con Taipéi - Taiwán, no reconociendo el principio de una sola China.

El gobierno, presidido por Peña, ha tenido una visión estratégica de mirar hacia el Caribe, principalmente a la República Dominicana, bajo la administración Abinader, con quien ha desarrollado varios temas de interés, principalmente en áreas como: conectividad, comercio bilateral, turismo y multilateralismo. Del mismo modo, ha mantenido acercamiento con la administración Bukele en El Salvador, para aprender prácticas de seguridad ciudadana, permitiendo esto que también su gestión haya apuntado a tener gran presencia en Centroamérica, sin dejar pasar por alto su importante participación en la Cumbre CELAC, celebrada el año pasado en Tegucigalpa, Honduras.

Paraguay, también ha jugado un papel histórico en los términos de fortalecer su política de defensa, esto ha llevado a motivar a que se pueda establecer una base antiterrorista conjunta con Estados Unidos en Asunción, con el brazo operativo en Ciudad del Este, destinada a combatir el terrorismo internacional, específicamente Hezbolá, el crimen organizado y el lavado de dinero en la zona de la Triple Frontera.

El creciente apego de Paraguay a Estados Unidos podría rebotar en forma negativa en su relación con su vecino y principal socio comercial, Brasil, cuya relación con la administración Trump se está deteriorando. Empresas brasileñas ya están comenzando a trasladar sus instalaciones de producción a Paraguay para evitar los aranceles del 50% que la administración Trump ha impuesto a sus exportaciones. Si bien estas relaciones benefician la economía del país, le hace complicar sus relaciones con el gigante sudamericano, quien de una u otra manera es considerado uno de sus principales socios comerciales, en los rubros de energía, agricultura y otros rubros importantes, además de compartir la triple frontera que une a Argentina, Paraguay y Brasil.

Esperamos que el pequeño silente continúe creciendo y avanzando en todos los sentidos prácticos y, que sus actuaciones en el ámbito geopolítico prolonguen el robustecimiento de su incidencia en el ámbito exterior, y, así apuntar hacia un mejor sistema internacional integral.