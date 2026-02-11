Otros aportes historiográficos

“Carlos Contreras (1922-2008). Capitalino. Residió buena parte de su existencia en Estados Unidos en donde realizó estudios superiores”. Obra: “Entre el marasmo: Análisis de la crisis en el Partido Liberal”; “Hacia la dictadura cariísta: la campaña presidencial de 1932”. Su proyecto investigativo relativo al político y escritor Ángel Zúniga Huete se encontraba en su fase preliminar al momento de su fallecimiento.

Agapito Robleda (1932-2016). Político de izquierda. Autor del libro “La verdad de la huelga de 1954 y de la formación del Sitraterco”.

Marcos Carías Zapata: Tegucigalpa. (1938-2018). Narrador, historiador, docente. Formó parte del grupo de compatriotas que se trasladó a España para formarse académicamente a finales de los 1950 e inicios de los sesentas. Al regresar a Honduras se incorporó a la UNAH, representándola ante el ente regional Consejo Superior de Universidades de Centroamérica (CSUCA).

Exitosamente combinó la literatura con la historia. A él debemos el más completo texto en esta disciplina, intitulado “De la patria del criollo a la patria compartida: una historia de Honduras”. Con esta obra alcanzó su definitiva consagración historiográfica, con plena madurez de fondo y forma, lucidez en sus contenidos, capacidad de síntesis. También a él debemos una antología de documentos relativa al período colonial.

Antonio Canelas Díaz (1941-2020). De raíces olanchanas, sus investigaciones respecto a la violenta apropiación de tierras municipales y ejidales por parte de la Vaccaro Brothers Co., tanto en el casco urbano de La Ceiba como en sus inmediaciones, quedaron consignadas en distintos libros debidamente documentados, lo que le concitó represalias en su contra que no lograron hacerlo desistir en sus valerosas denuncias. Prevaleció su amor a su ciudad natal por sobre todo, concluyendo que la mejor manera de demostrarle su afecto era el investigar sus raíces, poblamiento, crecimiento, conflictos, desenlaces. Así, fue el biógrafo de una ciudad hondureña, lo que fue retomado por Mario Posas posteriormente.

Guillermo Molina Chocano. Tegucigalpa (1945-2015). Sociólogo de profesión, primer compatriota en graduarse en tal ciencia social, asimilando la influencia de la teoría de la dependencia en Perú. Ejerció la docencia, nombrado ministro de Planificación durante la administración Reina. Su más influyente obra, “Estado liberal y desarrollo capitalista en Honduras”, sostiene que fue durante el gobierno de Soto (1876-1883) que Honduras se incorporó a una economía mundial con la minería. De hecho, ello ocurrió desde el período colonial, con los envíos de plata y oro a España y desde allí a Europa Occidental dado el grado de dependencia económica de la metrópolis respecto a otros imperios del Viejo Mundo.

Jorge Fidel Durón (Tegucigalpa, 1902, Tegucigalpa, 1995). Escribió la obra teatral “Prisión y fuga de Francisco Morazán”.