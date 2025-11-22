A pocos días de las elecciones generales, no es justo que los hondureños no sepamos qué es lo que va a suceder ese día ni qué debemos esperar. Tampoco es justo que, desde el ente rector -el Consejo Nacional Electoral-, encargado de dirigir el proceso, se haya generado tanta duda, especulación y sospechas, y que el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y la Unidad de Política Limpia no cuenten con un presupuesto oportuno y adecuado para ejercer sus funciones porque el Congreso Nacional no lo aprobó (casualmente, la mayoría de diputados busca la reelección).

Tampoco es justo que el TJE, en lugar de contribuir a dar certeza a este proceso electoral, haya ocasionado más problemas; y que el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas, evidentemente, respondan más al juego político que a los intereses generales de la sociedad.

No es justo, además, que a pocos días de las elecciones generales aún no sepamos qué fue lo que realmente sucedió en las elecciones primarias de este mismo año. Los pequeños, medianos y grandes empresarios tampoco saben si podrán vender sus productos en esta Navidad, pues aún desconocemos si habrá conflictos y protestas sociales. En esto se resume la zozobra: la élite de la clase política provoca que una población completa viva en ascuas. Por ello existe tanto desinterés por los asuntos públicos en este país, porque de esa élite lo único seguro que se puede esperar es división y conflicto. Lamentablemente, las condiciones materiales en términos de pobreza y seguridad siguen intactas.

No merecemos discursos de odio; merecemos propuestas técnicas con soluciones alcanzables y materialmente viables. No merecemos más confrontación; merecemos planes que incluyan a todos los sectores sociales, donde los hondureños podamos remar hacia un mismo fin. Ese camino no se alcanzará justificando la corrupción ni el crimen organizado. Se logrará cuando le demos verdadera importancia a los asuntos políticos y públicos.

Cuando eso suceda, tendremos a nuestros mejores hondureños postulándose a cargos de elección popular. No parece correcto que la carta de presentación de un político en este país sea decir que “no es corrupto ni narcotraficante”. Nos hemos conformado con votar para sacar al que gobierna, sin importar quién llegue. No podemos construir la Honduras que merecemos si seguimos desinteresados por estos temas. No es justo para Honduras.