No debemos meternos en terrenos desconocidos

La experiencia nos enseña que no todos los terrenos son iguales, que no basta con tener confianza para dominarlos y que, muchas veces, desconocer nuestras propias limitaciones puede llevarnos a escenarios verdaderamente incómodos. Eso fue precisamente lo que observé durante la reciente entrevista de David Broncano a Santiago Abascal, líder del partido VOX, en el programa español La Revuelta.
Broncano, un reconocido presentador de humor y comedia, con una evidente simpatía hacia sectores de la izquierda española, decidió adentrarse en las profundidades del debate político frente a un adversario ideológico de considerable experiencia. Abascal, por su parte, llegó preparado, con posiciones definidas y respuestas para prácticamente cada cuestionamiento. El resultado fue una conversación que terminó alejándose del entretenimiento para convertirse en una confrontación política.
Lo verdaderamente llamativo fue observar a un Broncano distinto. Aquel presentador perspicaz, espontáneo y dominante frente a celebridades y políticos ideológicamente cercanos parecía haber desaparecido. Las dificultades para formular algunas preguntas, las vacilaciones y la evidente incomodidad reflejaban que había ingresado a un terreno donde sus habilidades habituales resultaban insuficientes.
Y aquí surge una reflexión que trasciende la televisión española: debemos aprender a reconocer nuestras fortalezas, pero también nuestras limitaciones. No significa que debamos renunciar a explorar nuevos escenarios; por el contrario, debemos hacerlo progresivamente, preparándonos y entendiendo las reglas del juego. Porque lanzarse de un avión sin paracaídas no es valentía, es imprudencia.
También debemos reconocer algo de Abascal, independientemente de compartir o rechazar sus posiciones ideológicas: su experiencia, preparación para el debate y astucia política. Demostró que un dirigente debe estar dispuesto a enfrentar escenarios adversos, responder cuestionamientos incómodos y defender sus planteamientos incluso frente a quienes piensan radicalmente diferente.
¡Cuánta falta nos hace eso en Honduras! Necesitamos políticos capaces de sostener debates rigurosos, preparados para responder sin evasivas y dispuestos a comparecer ante entrevistadores que no necesariamente comparten sus ideas. La política requiere mucho más que discursos ensayados, aplausos de simpatizantes y entrevistas complacientes.
La conversación alcanzó una audiencia histórica de 4.8 millones de espectadores, convirtiéndose en la emisión más vista de La Revuelta. Y aunque Broncano reconoció posteriormente que no estuvo a la altura, ese reconocimiento también merece destacarse: aceptar nuestros errores es una manifestación de madurez.
Al final, España ganó un espacio de contraste político de cara a sus próximas elecciones. Nosotros deberíamos aprender de ello. Porque la democracia necesita confrontación de ideas, preparación y valentía intelectual, pero también humildad para reconocer que no todos dominamos todos los terrenos.