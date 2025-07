“Ni derechos ni humanos”, el titulo no es mío, la paternidad la tiene Eduardo Galeano, escritor uruguayo que escribió con este título un artículo una década antes de su muerte. Galeano, con la agudeza mental, imaginación literaria y sentido crítico de la realidad hace referencia a la Declaración de los Derechos Humanos de la Naciones Unidas (ONU), aprobada en París en 1948, en la misma, dice Galeano, la palabra libertad es la que más se repite. La libertad de trabajar, ganar un salario justo y formar sindicatos, por ejemplo, está garantizado en el artículo 23 de la mencionada Declaración. Para el caso, en Honduras, 2.5 millones de personas tienen problemas de empleo, sin contar a los que, teniéndolo, reciben salarios que no le cubren el costo de la canasta básica. Según las normas vigentes en Honduras, toda persona tiene derecho al trabajo, libremente escogido.

De esos millones de desempleados y subempleados se nutrían las caravanas de hondureños que, al no encontrar un trabajo en su país, mochila en hombro atravesaban fronteras para llegar a Estados Unidos, donde, después que en Honduras se les decía que migrar es un derecho humano, las autoridades norteamericanas, por el solo hecho de migrar los acusan de criminales y son sometidos a crueles y humillantes castigos para luego ser deportados. Aquí se les recibe con una consigna gubernamental de “Hermano, hermana, vuelve a casa”, una invitación que para la mayoría de los retornados es el regreso a una situación peor a la que dejó cuando salió de Honduras.

En un acto inhumano, violatorio de todos los derechos e incluso poniendo en peligro la vida misma, las autoridades gringas han construido el campamento “Alligator Alcatraz”, una cárcel remota, rodeada de caimanes y serpientes, de la cual el presidente Trump ha dicho, mofándose de los detenidos, que le enseñará a los migrantes cómo huir de los caimanes.

La última acción del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en acuerdo con Donald Trump en La Casa Blanca, después de asesinar a más de 56 mil palestinos, entre ellos niños y ancianos; por la vía de la negociación con otros países, será la de promover la salida de los palestinos que quedan en la Franja de Gaza, para apoderarse de su territorio y las Naciones Unidas, garante del cumplimiento de la Carta Internacional de los Derechos Humanos, como que si nada.

Trump impone aranceles a casi todas las naciones del mundo y amenaza que con los países que se sumen a los BRICS no negociará su reducción, más bien los aumentará, en un claro chantaje, y la respuesta de la Organización Mundial del Comercio es casi nula.Eduardo Galeano fue un crítico a la existencia de leyes protectoras de la vida, mismas que se quedan en el discurso: “Naciones Unidas ha proclamado extensas listas de derechos humanos, la inmensa mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y callar”. Advirtió que quien no está preso de la necesidad, está preso del miedo: unos no duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen, y otros no duermen por el pánico de perder las cosas que tienen.