Migrar o no migrar... he ahí el dilema

A siete horas de camino desde ciudad de Guatemala se llega a la comunidad de Soloma, en las imponentes montañas de Los Cuchumatanes, que significa “aquello que fue reunido por una fuerza superior” en lengua mam.



En el siglo XVI, este municipio fue creado para reunir a habitantes que estaban dispersos en aldeas y caseríos. Es gente trabajadora que vive del fruto del campo, pero que, en términos generales, ha permanecido en el olvido del Estado.



En ese lugar, la educación es deficiente, la atención de salud casi inexistente, y las oportunidades de trabajo son exclusivamente las propias, que no van más allá de las siembras que puedan hacer en pequeñas parcelas que heredan de generación en generación.



En ese lugar nació Pablo Diego (Diego es su apellido), un hombre de 70 años que no tuvo la oportunidad de estudiar, pero siempre fue trabajador y padre ejemplar para sus hijos e hijas.



Cuando su padre murió recibió un pequeño terreno en herencia y con el maíz producido –muy poco para el sostenimiento familiar–, intentó mantener la economía familiar, pero tuvo que inmigrar a la capital para buscar “mejores horizontes”, que no llegaron más allá que encontrar trabajo como lustrador –limpiabotas le dicen en otros países–, para complementar sus ingresos mensuales.



Es así como le conocí. Pronto me presentó a tres de sus hijos, que siguieron sus pasos en busca de una vida mejor... que resultó igual que la de su padre: otros tres lustradores en las calles de la gran metrópoli centroamericana.



Luis y Pablo (hijo), me contaron un día que estaban pensando inmigrar hacia Estados Unidos, pues conocidos suyos lo habían hecho y estaban saliendo adelante. Se dieron cuenta de que el país no ofrecía nada mejor que limpiar zapatos y ellos no querían eso para sus hijos. Para pagar su expedición, hipotecaron el terreno familiar –que pagaron a pesar de los abusivos intereses que les cobraba un prestamista– y se marcharon uno a uno, tres en total, en busca del “sueño americano”.

Finalmente, se encontraron en Florida, en donde mostraron habilidad para los acabados en construcción y formaban parte de equipos de trabajo en los muchos desarrollos habitacionales de aquel estado de la Unión. Les siguieron sus esposas e hijos y con el paso de los años tuve noticias halagüeñas. Sus hijos estudiaban y sus condiciones de vida eran muy superiores a las que podrían alcanzar en su país natal.