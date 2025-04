¡Claro que el 30 de noviembre habrá elecciones! De eso nos aseguramos el pueblo entero y, específicamente, dos de los partidos políticos del tripartidismo: el Liberal y el Nacional. El tercero, el Partido Libertad y Refundación (PLyR), continuará intentando sabotear el proceso electoral si continúa vislumbrando la derrota, pero como una de las aristas de su estrategia. Por si acaso. El grupo del PLyR en el poder se empeñó en borrar, con sus errores, una por una de las expectativas creadas. El esfuerzo constante en descarrilar el funcionamiento del CNE se encontró con la determinación de las consejeras López Osorio y Hall. Las certeras declaraciones de la presidenta del CNE, en ocasión de su reunión con la comisión ad hoc del Congreso Nacional, lograron que la mente maestra del caos y del embate permanente al órgano electoral reaccionara automáticamente para asegurar que sí habrá elecciones. Lo cual es excelente, considerando que él se ha constituido, por iniciativa propia, en el más rencoroso enemigo de nuestra democracia. La condición de la consejera López Osorio como responsable de la administración del ente le define el alcance de sus declaraciones. Debía alertar a los tomadores de decisiones y a la ciudadanía sobre cuál es la realidad institucional y, habiendo tiempo, resolverla. No tenía por qué ocultar nada. Las declaraciones posteriores de la consejera Hall confirmaron lo dicho por su colega. Otro nivel de responsabilidad, otro estilo de expresarse, pero ambas se han aliado en el cumplimiento preciso de sus funciones y en la defensa de nuestra democracia. Las dirigencias partidarias demócratas, del Liberal y del Nacional, no pueden continuar posponiendo la obligación de dialogar y comprometerse en un acuerdo viable para asegurar elecciones limpias. No, no para unirse electoralmente. No es momento para ello. Sí lo es para organizar y movilizar a la ciudadanía, y arraigar liderazgos confiables