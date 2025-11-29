Mañana salga a votar

Es evidente el descontento generalizado hacia la élite política. Los partidos en el gobierno se desgastan porque, aunque desde el discurso oficialista se prometen cambios, el hondureño continúa percibiendo la misma realidad de siempre. Somos un país con una institucionalidad debilitada, grandes desafíos en el combate a la corrupción y una evidente falta de estrategias para atender temas cruciales para mejorar las condiciones de vida de cada ciudadano.

Podría extenderme en lo mucho que aún nos falta, pero prefiero hablar de lo que podemos y debemos hacer, incluso ante la desconfianza en la esfera pública y en los organismos electorales. Hoy es apremiante que, como hondureños y amantes de nuestro Estado, ejerzamos el sufragio y cumplamos con ese deber ciudadano. Debemos vencer la apatía y salir mañana temprano a votar, dar seguimiento al escrutinio y asegurarnos de que el acta de cierre de nuestra urna refleje exactamente lo ocurrido. Solo así tendremos la certeza de que los votos recibidos son los votos enviados al CNE.

Es fácil quejarnos de lo que sucede, criticar a quienes ocupan cargos públicos sin saber cómo o por qué llegaron ahí, o vivir ignorando lo que emana del gobierno. A muchos hondureños no les interesan los asuntos políticos y, cuando muestran algo de interés, suelen quedarse únicamente con lo que ven en redes sociales o en televisión. Para sentir lo público como propio -y para que lo público nos reconozca como parte de él- debemos involucrarnos. Ese es un compromiso ciudadano. El verdadero ejercicio democrático radica en la participación activa: en dar seguimiento a nuestras autoridades, en proponer, sugerir y exigir. La democracia no es solo criticar a los gobernantes o votar cada cuatro años; es participar de manera constante en la vida pública.

Sin embargo, el primer gran paso es ir a votar, y hacerlo de manera consciente. No importa por quién sienta afinidad: vote convencido y seguro, no solo por cumplir o por trazar una línea continua en el color de su preferencia. Es apremiante meditar el voto. Ese pequeño acto de colocar una X debajo del nombre de cualquier postulante puede convertirse en una cruz o en un gol para Honduras. No lo tomemos a la ligera; démosle la importancia que merece.

Hoy, sábado 29 de noviembre, regálese unos minutos para reflexionar su voto. Se lo merece usted y se lo merece Honduras.