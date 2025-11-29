Los días pasan, unos sin dejar huella, irrelevantes, y otros hasta definen generaciones. Mañana será uno que definirá generaciones. Mañana escribiremos el futuro de Honduras, el nuestro.

Puede ser uno de esperanza y de construcción. Será nuestra decisión. Millones de votantes acudiremos a las urnas, con la carga de la historia sobre nuestras espaldas, conscientes o inconscientes de que en unas papeletas lo que marcaremos será el destino de nuestros niños y niñas, de nuestra salud, de nuestras escuela, de nuestras fuentes de ingresos, de nuestro Estado de derecho.

Las dificultades de estos años: profunda y extendida corrupción, criminalidad organizada, arrogancia, negligencia y violencia política de quienes asumieron voraces el saqueo de nuestro país y no la defensa de sus intereses, no puede volver a repetirse. Nunca. El abismo institucional al que nos arrastró la oligarquía melista, grupo del PLR que tomó el poder en su beneficio propio, exacerbado de odio y excesos de poder, debe ser abolido. Mañana tenemos la oportunidad de romper el círculo nefasto y escribir una historia de paz y progreso. Elegir es una acción sacrosanta. Más que marcar una papeleta, es afirmar quienes somos y quienes queremos ser.

Mañana diremos si permanecemos presos del pasado, oprimidos por caudillos y su política causante de miedo, o si decididos, avanzamos hacia una nación en que reconozcamos el Señorío de Dios y el imperio de la Ley. Si abrazamos la libertad y somos capaces de ver el futuro con dignidad.

Cada voto gritará si seremos un país en el que la institucionalidad valga más que caprichos, uno en el que las diferencias las hagan el talento y el esfuerzo, no la desigualdad de oportunidades o uno lóbrego en el que la voluntad popular sea desconocida y la confrontación inducida por intereses foscos, sea constante. Honduras merece todo lo bueno.

Justicia social, orden, paz, libertad, equidad. Y mañana podemos comenzar. Que la valentía y la humildad tracen la ruta. Mañana votemos por Honduras.